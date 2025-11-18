У Києві приспустили найбільший прапор України: КМДА пояснила причину
Сьогодні, 18 листопада, у Києві тимчасово приспустили головний прапор України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Навіщо та як надовго приспустили прапор у Києві
Згідно з інформацією КМДА, найбільший прапор України у столиці приспустили сьогодні через прогнозоване погіршення погодних умов.
Уточнюється, що це - тимчасово.
"За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у столиці очікуються пориви вітру 15–20 м/с", - пояснили мешканцям і гостям Києва.
Йдеться про I рівень небезпечності, жовтий.
У КМДА додали, що (за інформацією КО "Київзеленбуд") "для збереження полотнища від пошкоджень прапор лишиться приспущеним до кінця доби".
Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Коли встановили цей прапор і чим він особливий
Найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).
Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.
Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають:
- або через погіршення погодних умов;
- або для проведення регламентних робіт.
Попри це 10 грудня 2024 року стало відомо, що найбільший прапор України в Києві було пошкоджено внаслідок негоди.
Нагадаємо, ще вчора, 17 листопада, синоптики УкрГМЦ попередили мешканців деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища найближчої ночі та впродовж сьогоднішнього дня.
Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко попередила мешканців і гостей нашої держави, що згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, похолодання в Україні може посилитись.
Читайте також про підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах України та їхній вплив на ріст і розвиток озимих культур.