У Києві приспустили найбільший прапор України: КМДА пояснила причину

Сьогодні, 18 листопада, у Києві тимчасово приспустили головний прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Навіщо та як надовго приспустили прапор у Києві

Згідно з інформацією КМДА, найбільший прапор України у столиці приспустили сьогодні через прогнозоване погіршення погодних умов.

Уточнюється, що це - тимчасово.

"За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у столиці очікуються пориви вітру 15–20 м/с", - пояснили мешканцям і гостям Києва.

Йдеться про I рівень небезпечності, жовтий.

У КМДА додали, що (за інформацією КО "Київзеленбуд") "для збереження полотнища від пошкоджень прапор лишиться приспущеним до кінця доби".

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Коли встановили цей прапор і чим він особливий

Найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають:

або через погіршення погодних умов;

або для проведення регламентних робіт.

Попри це 10 грудня 2024 року стало відомо, що найбільший прапор України в Києві було пошкоджено внаслідок негоди.