Головна » Життя » Суспільство

У Києві приспустили найбільший прапор України: КМДА пояснила причину

Вівторок 18 листопада 2025 10:58
UA EN RU
У Києві приспустили найбільший прапор України: КМДА пояснила причину Найбільший прапор України в Києві тимчасово приспустили (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 18 листопада, у Києві тимчасово приспустили головний прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Навіщо та як надовго приспустили прапор у Києві

Згідно з інформацією КМДА, найбільший прапор України у столиці приспустили сьогодні через прогнозоване погіршення погодних умов.

Уточнюється, що це - тимчасово.

"За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у столиці очікуються пориви вітру 15–20 м/с", - пояснили мешканцям і гостям Києва.

Йдеться про I рівень небезпечності, жовтий.

У КМДА додали, що (за інформацією КО "Київзеленбуд") "для збереження полотнища від пошкоджень прапор лишиться приспущеним до кінця доби".

У Києві приспустили найбільший прапор України: КМДА пояснила причинуПублікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Коли встановили цей прапор і чим він особливий

Найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають:

  • або через погіршення погодних умов;
  • або для проведення регламентних робіт.

Попри це 10 грудня 2024 року стало відомо, що найбільший прапор України в Києві було пошкоджено внаслідок негоди.

Нагадаємо, ще вчора, 17 листопада, синоптики УкрГМЦ попередили мешканців деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища найближчої ночі та впродовж сьогоднішнього дня.

Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко попередила мешканців і гостей нашої держави, що згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, похолодання в Україні може посилитись.

Читайте також про підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах України та їхній вплив на ріст і розвиток озимих культур.

