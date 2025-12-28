Підтягують резерви з Вербового. У ЗСУ пояснили, чому Росії важливо взяти Гуляйполе

Російські війська підтягують резерви, зокрема з Вербового, щоб захопити Гуляйполе у Запорізькій області. Окупанти надають велике значення цьому місту.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

"Найскладніша ситуація біля Гуляйполя. Противник і далі проводить штурмові дії, намагається завезти свої групи закріплення, підтягнути резерви навіть з інших напрямків, наприклад з Вербового, знімають звідти свої підрозділи, намагаються звести їх в Гуляйполе, щоб утримати певні позиції", - розповів Волошин.

За його словами, ситуація на цьому напрямку доволі складна, тривають бої.

Наприклад вчора, 27 грудня, в самому Гуляйполі було близько 20 бойових зіткнень.

"Крім того, біля Гуляйполя теж тривають такі бойові дії. Ворог завдає ударів і дронами, і авіаціями, намагаючись зруйнувати будь-які будівлі, укріплення, які є в цьому місті. Але наші підрозділи є в Гуляйполі. І на західних околицях, в інших місцях Гуляйполя", - повідомив речник.

Він також зазначив що заява Росії про взяття міста під контроль не відповідає дійсності.

"Якщо росіяни вкидають туди скільки сил та засобів, не зважаючи на втрати, які несуть, вони намагаються захопити цей населений пункт, значить вони надають велике значення цьому місту, захопленню його" - сказав Волошин.

За його словами, Гуляйполе важливе росіянам, бо це найбільший населений пункт в цій місцевості. З нього йдуть логістичні шляхи на захід - до Запоріжжя, на північ - на Дніпропетровщину.

"Залишити в тилу Гуляйполе і рухатись далі, наприклад до Запоріжжя чи на Дніпропетровщину - противник так би не зробив, тому і намагається захопити цей населений пункт", - пояснив речник.