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У Києві пошкоджено найбільший прапор України: що відомо (фото, відео)

Вівторок 10 грудня 2024 12:30
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У Києві пошкоджено найбільший прапор України: що відомо (фото, відео) Найбільший прапор України в Києві - на схилах Дніпра (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У вівторок, 10 грудня, найбільший прапор України в Києві був пошкоджений.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що сталось із найбільшим прапором України

Згідно з інформацією місцевих пабліків, найбільший державний прапор в Києві було пошкоджено внаслідок несприятливих погодних умов - потужного вітру.

"Надірвана синя верхня частина", - розповіли у Telegram-каналі "dtp.kiev.ua" і нагадали, що "зазвичай прапор спускають коли є штормові попередження", адже його "матерія піддається величезним вітровим навантаженням фактично цілодобово".

У Києві пошкоджено найбільший прапор України: що відомо (фото, відео)

Пошкоджений прапор (скриншот: t.me/dtp.kiev.ua)

"На Батьківщині-матері від вітру порвався прапор", - підтвердили у Telegram-каналі "Киевский Движ" й показали фото пошкоджень.

У Києві пошкоджено найбільший прапор України: що відомо (фото, відео)

Порване полотнище прапора (скриншот: t.me/k_dvizh)

"Негода пошкодила прапор біля "Батьківщини-матері". Стяг змінюють на новий", - розповіли у Telegram-каналі "Новини.LIVE" та оприлюднили відповідне відео.

На опублікованих кадрах можна побачити, що пошкоджений прапор зняли та складають.

Дещо згодом у прес-службі КМДА повідомили, що головний прапор країни тимчасово зняли для заміни полотнища.

"За інформацією КО "Київзеленбуд", прапор був пошкоджений через несприятливі погодні умови. Завершити роботи щодо заміни полотнища планують до кінця дня 11 грудня", - уточнили у Київській міській державній адміністрації.

У Києві пошкоджено найбільший прапор України: що відомо (фото, відео)

Допис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Що відомо про найбільший прапор України

Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.

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