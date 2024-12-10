У Києві пошкоджено найбільший прапор України: що відомо (фото, відео)

У вівторок, 10 грудня, найбільший прапор України в Києві був пошкоджений.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що сталось із найбільшим прапором України

Згідно з інформацією місцевих пабліків, найбільший державний прапор в Києві було пошкоджено внаслідок несприятливих погодних умов - потужного вітру.

"Надірвана синя верхня частина", - розповіли у Telegram-каналі "dtp.kiev.ua" і нагадали, що "зазвичай прапор спускають коли є штормові попередження", адже його "матерія піддається величезним вітровим навантаженням фактично цілодобово".

Пошкоджений прапор (скриншот: t.me/dtp.kiev.ua)

"На Батьківщині-матері від вітру порвався прапор", - підтвердили у Telegram-каналі "Киевский Движ" й показали фото пошкоджень.

Порване полотнище прапора (скриншот: t.me/k_dvizh)

"Негода пошкодила прапор біля "Батьківщини-матері". Стяг змінюють на новий", - розповіли у Telegram-каналі "Новини.LIVE" та оприлюднили відповідне відео.

На опублікованих кадрах можна побачити, що пошкоджений прапор зняли та складають.

Дещо згодом у прес-службі КМДА повідомили, що головний прапор країни тимчасово зняли для заміни полотнища.

"За інформацією КО "Київзеленбуд", прапор був пошкоджений через несприятливі погодні умови. Завершити роботи щодо заміни полотнища планують до кінця дня 11 грудня", - уточнили у Київській міській державній адміністрації.

Допис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)