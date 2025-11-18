ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві та області прогнозують небезпечну погоду: до чого готуватись

Вівторок 18 листопада 2025 08:33
UA EN RU
У Києві та області прогнозують небезпечну погоду: до чого готуватись Фото: у Києві та області прогнозують небезпечну погоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Синоптики попереджають мешканців і гостей Києва та області про небезпечні метеорологічні явища – сильні пориви вітру сьогодні, 18 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру та Telegram патрульної поліції України.

"Вдень 18 листопада пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", - зазначили у Гідрометцентрі.

Повідомляється, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Що кажуть у патрульній поліції

У Києві сьогодні оголошено I рівень небезпечності — жовтий, що означає підвищений ризик для учасників дорожнього руху та пішоходів.

Різкі пориви можуть:

  • ускладнити керування транспортом, особливо на відкритих ділянках дороги та мостах;
  • спричинити бокове зміщення автомобіля;
  • піднімати пил та сміття, знижуючи оглядовість;
  • пошкоджувати легкі конструкції, рекламні щити, дерева та лінії електропередач.

Рекомендації для водіїв:

  • знижуйте швидкість та підтримуйте рівномірний рух без різких маневрів;
  • збільшуйте дистанцію до інших транспортних засобів;
  • вмикайте ближнє світло фар для кращої видимості;
  • уникайте ризикованих обгонів та різких перестроювань;
  • будьте особливо уважні під час виїзду з лісосмуг чи дворів на відкриті ділянки - там вітер відчутно сильніший.

Рекомендації для пішоходів:

  • уникайте перебування поруч із деревами, шаткими конструкціями та об’єктами, які вітер може зрушити або перекинути;
  • обережно рухайтесь повз будівель, адже сильний вітер може підхоплювати пил, сміття чи дрібні предмети;
  • переходьте дорогу лише у встановлених місцях та обов’язково переконайтеся, що водії вас помітили.

Раніше повідомлялось, що в Україні сьогодні, 18 листопада, очікується відчутне похолодання. У більшості областей денна температура становитиме від +3 до +8 градусів. Тепліше буде лише на півдні, сході та у Дніпропетровській області, де стовпчики термометрів піднімуться від +12 до +17 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Погода Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Пожежі, пошкоджена будівля медіа та постраждалі: наслідки нічної атаки РФ по Дніпру
Пожежі, пошкоджена будівля медіа та постраждалі: наслідки нічної атаки РФ по Дніпру
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського