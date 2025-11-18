У Києві та області прогнозують небезпечну погоду: до чого готуватись

Фото: у Києві та області прогнозують небезпечну погоду (Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптики попереджають мешканців і гостей Києва та області про небезпечні метеорологічні явища – сильні пориви вітру сьогодні, 18 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру та Telegram патрульної поліції України.

"Вдень 18 листопада пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", - зазначили у Гідрометцентрі. Повідомляється, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Що кажуть у патрульній поліції У Києві сьогодні оголошено I рівень небезпечності — жовтий, що означає підвищений ризик для учасників дорожнього руху та пішоходів. Різкі пориви можуть: ускладнити керування транспортом, особливо на відкритих ділянках дороги та мостах;

спричинити бокове зміщення автомобіля;

піднімати пил та сміття, знижуючи оглядовість;

пошкоджувати легкі конструкції, рекламні щити, дерева та лінії електропередач. Рекомендації для водіїв: знижуйте швидкість та підтримуйте рівномірний рух без різких маневрів;

збільшуйте дистанцію до інших транспортних засобів;

вмикайте ближнє світло фар для кращої видимості;

уникайте ризикованих обгонів та різких перестроювань;

будьте особливо уважні під час виїзду з лісосмуг чи дворів на відкриті ділянки - там вітер відчутно сильніший. Рекомендації для пішоходів: уникайте перебування поруч із деревами, шаткими конструкціями та об’єктами, які вітер може зрушити або перекинути;

обережно рухайтесь повз будівель, адже сильний вітер може підхоплювати пил, сміття чи дрібні предмети;

переходьте дорогу лише у встановлених місцях та обов’язково переконайтеся, що водії вас помітили.