Небезпечний вітер накриє частину України: які області під ударом (карта)

Понеділок 17 листопада 2025 16:12
Небезпечний вітер накриє частину України: які області під ударом (карта) Мешканців деяких областей України попередили про небезпечні пориви вітру (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попередили мешканців деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища найближчої ночі та впродовж завтрашнього дня. Йдеться про сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Де саме в Україні вітер може наробити лиха

Згідно з інформацією експертів, небезпечні метеорологічні явища ймовірні 18 листопада вночі - у Карпатах. Там пориви вітру можуть сягати 20-25 м/с.

У вівторок вдень небезпечні пориви вітру (до 15-20 м/с) прогнозують:

  • у південно-східній частині України;
  • у Харківській області.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в УкрГМЦ.

Небезпечний вітер накриє частину України: які області під ударом (карта)В яких областях прогнозують пориви вітру (карта: facebook.com/UkrHMC)

Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Небезпечний вітер накриє частину України: які області під ударом (карта)Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою у Києві та області

У столиці та в Київській області, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода буде хмарною, з проясненнями. Вночі ймовірний дощ. Вдень - без опадів.

"Вітер - західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с", - попередили українців.

Температура повітря впродовж доби:

  • по області - близько 4-9 градусів за Цельсієм;
  • у Києві - орієнтовно 6-8 градусів вище нуля.

Небезпечний вітер накриє частину України: які області під ударом (карта)Прогноз погоди на завтра в Києві (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Україні в цілому

Погода по Україні впродовж вівторка, 18 листопада, буде також хмарною з проясненнями.

Вночі ймовірний:

  • дощ - у західних і північних областях;
  • значний дощ і мокрий сніг - місцями на Закарпатті та у Карпатах.

Вдень в Україні (крім північної частини) - невеликий дощ.

Вітер - західний, південно-західний, 7-12 м/с (у більшості областей - місцями пориви 15-20 м/с).

Насамкінець температура повітря впродовж доби прогнозується така:

  • у західних областях - близько 0-5°C;
  • у північних, Вінницькій та Черкаській областях - від 4 до 9 градусів тепла;
  • на решті території - вночі 6-11°C, вдень - 12-17°C.

Небезпечний вітер накриє частину України: які області під ударом (карта)Прогноз погоди на 18 листопада по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко попередила мешканців і гостей нашої держави, що згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, похолодання в Україні може посилитись.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

