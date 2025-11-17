Небезпечний вітер накриє частину України: які області під ударом (карта)

Синоптики попередили мешканців деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища найближчої ночі та впродовж завтрашнього дня. Йдеться про сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Погода по Україні впродовж вівторка, 18 листопада, буде також хмарною з проясненнями.

У столиці та в Київській області, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода буде хмарною, з проясненнями. Вночі ймовірний дощ. Вдень - без опадів.

Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

Згідно з інформацією експертів, небезпечні метеорологічні явища ймовірні 18 листопада вночі - у Карпатах. Там пориви вітру можуть сягати 20-25 м/с.

Нагадаємо, раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко попередила мешканців і гостей нашої держави, що згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, похолодання в Україні може посилитись.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.