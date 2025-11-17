Небезпечний вітер накриє частину України: які області під ударом (карта)
Синоптики попередили мешканців деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища найближчої ночі та впродовж завтрашнього дня. Йдеться про сильні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Де саме в Україні вітер може наробити лиха
Згідно з інформацією експертів, небезпечні метеорологічні явища ймовірні 18 листопада вночі - у Карпатах. Там пориви вітру можуть сягати 20-25 м/с.
У вівторок вдень небезпечні пориви вітру (до 15-20 м/с) прогнозують:
- у південно-східній частині України;
- у Харківській області.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в УкрГМЦ.
В яких областях прогнозують пориви вітру (карта: facebook.com/UkrHMC)
Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Що буде з погодою у Києві та області
У столиці та в Київській області, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода буде хмарною, з проясненнями. Вночі ймовірний дощ. Вдень - без опадів.
"Вітер - західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с", - попередили українців.
Температура повітря впродовж доби:
- по області - близько 4-9 градусів за Цельсієм;
- у Києві - орієнтовно 6-8 градусів вище нуля.
Прогноз погоди на завтра в Києві (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чого чекати від погоди в Україні в цілому
Погода по Україні впродовж вівторка, 18 листопада, буде також хмарною з проясненнями.
Вночі ймовірний:
- дощ - у західних і північних областях;
- значний дощ і мокрий сніг - місцями на Закарпатті та у Карпатах.
Вдень в Україні (крім північної частини) - невеликий дощ.
Вітер - західний, південно-західний, 7-12 м/с (у більшості областей - місцями пориви 15-20 м/с).
Насамкінець температура повітря впродовж доби прогнозується така:
- у західних областях - близько 0-5°C;
- у північних, Вінницькій та Черкаській областях - від 4 до 9 градусів тепла;
- на решті території - вночі 6-11°C, вдень - 12-17°C.
Прогноз погоди на 18 листопада по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко попередила мешканців і гостей нашої держави, що згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, похолодання в Україні може посилитись.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.
Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.