ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: КГГА объяснила причину

Вторник 18 ноября 2025 10:58
UA EN RU
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: КГГА объяснила причину Самый большой флаг Украины в Киеве временно приспустили (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 18 ноября, в Киеве временно приспустили главный флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Зачем и как надолго приспустили флаг в Киеве

Согласно информации КГГА, самый большой флаг Украины в столице приспустили сегодня из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий.

Уточняется, что это - временно.

"По информации Украинского гидрометеорологического центра, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - объяснили жителям и гостям Киева.

Речь идет о I уровне опасности, желтом.

В КГГА добавили, что (по информации КО "Киевзеленстрой") "для сохранения полотнища от повреждений флаг останется приспущенным до конца суток".

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: КГГА объяснила причинуПубликация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Когда установили этот флаг и чем он особенный

Самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают:

  • либо из-за ухудшения погодных условий;
  • либо для проведения регламентных работ.

Несмотря на это 10 декабря 2024 года стало известно, что самый большой флаг Украины в Киеве был поврежден в результате непогоды.

Напомним, еще вчера, 17 ноября, синоптики УкрГМЦ предупредили жителей некоторых областей Украины об опасных метеорологических явлениях ближайшей ночью и в течение сегодняшнего дня.

Между тем метеоролог и синоптик Наталка Диденко предупредила жителей и гостей нашего государства, что согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу, похолодание в Украине может усилиться.

Читайте также об итогах погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах Украины и их влияние на рост и развитие озимых культур.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр КГГА Киев Непогода в Украине Погода в Киеве Погода на день Метеоролог Осень
Новости
Пожары, поврежденное здание медиа и пострадавшие: последствия ночной атаки РФ по Днепру
Пожары, поврежденное здание медиа и пострадавшие: последствия ночной атаки РФ по Днепру
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского