Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві під час тривоги ціни на таксі виросли у кілька разів: скільки коштує поїздка

Фото: У Києві виросли ціни на таксі під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві вранці у вівторок, 23 грудня, під час повітряної тривоги ціни на таксі зросли у кілька разів. За окремі поїздки пасажирам доводиться платити понад 1000 гривень.

Про це розповідає РБК-Україна.

Після оголошення повітряної тривоги у столиці зупинився рух поїздів метрополітену, через що кияни почали масово шукати альтернативні способи пересування. Це призвело до різкого зростання попиту на таксі та автоматичного підвищення тарифів у сервісах перевезень.

Зокрема, поїздка від метро Позняки до Майдану Незалежності зранку коштує від 526 гривень до понад 1000 гривень - залежно від сервісу та класу авто.

Один із сервісів пропонує поїздку за 573 гривні, при цьому зазначає надбавку за попит у 279 гривень.

Ціни на таксі у Києві зранку 23 грудня (скриншот: РБК-Україна)

В іншому сервісі поїздка класу "стандарт" коштує 526 гривень, однак за швидку подачу автомобіля потрібно заплатити до 740 гривень, попри те, що у додатку вказано однаковий час подачі - близько 4 хвилин.


Ціни на таксі у Києві зранку 23 грудня (скриншот: РБК-Україна)

Ще один сервіс пропонує поїздку "стандарт" за 817 гривень, а за автомобіль бізнес-класу вартість зростає до 1128 гривень.

Ціни на таксі у Києві зранку 23 грудня (скриншот: РБК-Україна)

Різке підвищення тарифів у сервісах таксі пояснюється надбавками за високий попит, які автоматично активуються під час пікових навантажень, зокрема у разі зупинки громадського транспорту.

Масована атака по Україні 23 грудня

У ніч на 23 грудня Росія здійснила масований удар по території України. З північного напрямку ворог запустив сотні безпілотників, які атакували більшість регіонів країни, а ближче до ранку дісталися західних областей. Під ранок окупанти також застосували ракети.

Під обстріл потрапила Рівненщина. Там пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею у квартирах вибило вікна. Також зруйновано дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.

У Києві уламки ворожого безпілотника впали у Святошинському районі. За наявною інформацією, постраждали четверо людей.

Крім того, внаслідок атаки російських дронів було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури у Шостці на Сумщині. Значна частина міста залишилася без електропостачання та тепла.

Про всі наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

