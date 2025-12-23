ua en ru
Вт, 23 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія масовано атакує ракетами: що відомо про комбіновану атаку по Україні

Вівторок 23 грудня 2025 07:20
UA EN RU
Росія масовано атакує ракетами: що відомо про комбіновану атаку по Україні Ілюстративне фото: Росія масовано атакує ракетами 23 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Зранку вівторка, 23 грудня, Російська Федерація завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні. Ворог застосував ракети та ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Чим били росіяни

Дрони

У низці регіонів країни повітряну тривогу було оголошено ще з вечора понеділка - окупанти запустили декілька груп ударних безпілотників. Однак вже ближче до ночі Повітряні сили попередили, що ворожі дрони рухаються у південному та західному напрямках.

Через це сигнал тривоги було оголошено майже в усіх областях.

Ракети

Вже ближче до 6:00 стало відомо, що у повітряному просторі країни фіксуються перші ворожі ракети. За даними повітряників, вони рухаються з Сумської та Чернігівської області у напрямок центральних, а потім західних областей.
Росія масовано атакує ракетами: що відомо про комбіновану атаку по Україні

Де лунали вибухи

Станом на 07:20 відомо, що вибухи лунали у Києві та Одесі. Також місцева влада повідомляла, що під атакою "Шахедів" перебуває Прикарпаття. Окрім цього ударні дрони фіксувались у Львівській області.

Окрім цього вночі масованого удару дронів зазнало прикордоння у Сумській області. Наразі там зафіксовано влучання у декількох районах, а також перебої з енергопостачанням.

Перші наслідки

Станом на 07:20 вже відомо, що низка областей почала запроваджувати аварійні відключення світла. Мова про Черкаську та Чернігівську області, а також Київ. Ймовірно, це може бути пов'язано з тим, що росіяни традиційно б'ють по енергетичній системі України.
Росія масовано атакує ракетами: що відомо про комбіновану атаку по Україні

Як ми писали раніше, про проблеми з електропостачанням відомом і у Сумській області. За даними ОВА, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру у Конотопському та Шосткинському районах. Попередньо, люди не постраждали.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні у різдвяні дні, попри заяви про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога Атака дронів Ракетна атака
Новини
Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий
Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ