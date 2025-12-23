Росія масовано атакує ракетами: що відомо про комбіновану атаку по Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Чим били росіяни

Дрони

У низці регіонів країни повітряну тривогу було оголошено ще з вечора понеділка - окупанти запустили декілька груп ударних безпілотників. Однак вже ближче до ночі Повітряні сили попередили, що ворожі дрони рухаються у південному та західному напрямках.

Через це сигнал тривоги було оголошено майже в усіх областях.

Ракети

Вже ближче до 6:00 стало відомо, що у повітряному просторі країни фіксуються перші ворожі ракети. За даними повітряників, вони рухаються з Сумської та Чернігівської області у напрямок центральних, а потім західних областей.



Де лунали вибухи

Станом на 07:20 відомо, що вибухи лунали у Києві та Одесі. Також місцева влада повідомляла, що під атакою "Шахедів" перебуває Прикарпаття. Окрім цього ударні дрони фіксувались у Львівській області.

Окрім цього вночі масованого удару дронів зазнало прикордоння у Сумській області. Наразі там зафіксовано влучання у декількох районах, а також перебої з енергопостачанням.

Перші наслідки

Станом на 07:20 вже відомо, що низка областей почала запроваджувати аварійні відключення світла. Мова про Черкаську та Чернігівську області, а також Київ. Ймовірно, це може бути пов'язано з тим, що росіяни традиційно б'ють по енергетичній системі України.



Як ми писали раніше, про проблеми з електропостачанням відомом і у Сумській області. За даними ОВА, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру у Конотопському та Шосткинському районах. Попередньо, люди не постраждали.