Головна » Новини » Війна в Україні

Шостка частково залишилась без світла і тепла після масованого удару РФ

Шостка, Вівторок 23 грудня 2025 09:12
UA EN RU
Шостка частково залишилась без світла і тепла після масованого удару РФ Фото: Шостка частково залишилась без світла і тепла після масованого удару РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

23 грудня російські безпілотники зруйнували об’єкт критичної інфраструктури у Шостці Сумської області. Значна частина міста залишилася без електрики та тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Шостки Миколу Ногу.

За його словами, російські війська сьогодні у вівторок, 23 грудня, атакували місто Шостка Сумської області ударними безпілотниками.

"Зруйновано обʼєкт критичної інфраструктури. Значна частина абонентів залишилися без електроенергії та опалення", - розповів він.

Як додав мер, комунальні підприємства та медичні заклади переведені на резервне енергопостачання.

Наразі у місті працюють аварійно-відновлювальні бригади. Інформація щодо масштабів руйнувань, збитків і можливих втрат уточнюється.

Масована атака на Україну 23 грудня

У ніч проти 23 грудня Росія завдає масованого удару по Україні. Сотні дронів-камікадзе з півночі атакували майже всі регіони країни, а ближче до ранку дісталися західних областей - під ударами опинилися Житомир, Рівне, Тернопільщина, Буковина, Івано-Франківщина та інші.

Окрім цього, окупанти запустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників і з акваторії моря. Після 7:00 ранку до атаки долучилися кілька винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", ще кілька літаків злетіли близько 8:30.

Під час цієї атаки основний акцент був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Раніше голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв про атаку на цивільну інфраструктуру Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині. Попередньо, люди не постраждали.

Тим часом вчора президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні у різдвяні дні, попри заяви про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

