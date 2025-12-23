Шостка частково залишилась без світла і тепла після масованого удару РФ

23 грудня російські безпілотники зруйнували об’єкт критичної інфраструктури у Шостці Сумської області. Значна частина міста залишилася без електрики та тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Шостки Миколу Ногу.

Як додав мер, комунальні підприємства та медичні заклади переведені на резервне енергопостачання.

"Зруйновано обʼєкт критичної інфраструктури. Значна частина абонентів залишилися без електроенергії та опалення", - розповів він.

За його словами, російські війська сьогодні у вівторок, 23 грудня, атакували місто Шостка Сумської області ударними безпілотниками.

Масована атака на Україну 23 грудня

У ніч проти 23 грудня Росія завдає масованого удару по Україні. Сотні дронів-камікадзе з півночі атакували майже всі регіони країни, а ближче до ранку дісталися західних областей - під ударами опинилися Житомир, Рівне, Тернопільщина, Буковина, Івано-Франківщина та інші.

Окрім цього, окупанти запустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників і з акваторії моря. Після 7:00 ранку до атаки долучилися кілька винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", ще кілька літаків злетіли близько 8:30.

Під час цієї атаки основний акцент був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Раніше голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв про атаку на цивільну інфраструктуру Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині. Попередньо, люди не постраждали.

Тим часом вчора президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні у різдвяні дні, попри заяви про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".