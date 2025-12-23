Крилаті ракети увійшли в повітряний простір України, - Повітряні сили ЗСУ

Під ранок 23 грудня Росія атакувала Україну комбінованими способами ураження. Були запущені безпілотники, а також крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил України в мережі Telegram.

О 06:40 за київським часом Повітряні сили ЗСУ оголосили про те, що перша крилата ракета була помічена на північному сході Сумщини курсом на Чернігівщину.

Близько 7 ранку Повітряні сили повідомляли про ракети в центральних областях. О 06:52 ПС ЗСУ зазначили, що ракета летіла курсом на Черкаси.

Через деякий час, Повітряні сили наголосили, що було зафіксовано рух ще однієї ракети на сході Сумської області з курсом на захід, а також ще однієї цілі, що прямувала з Сумщини в бік Черкаської області.

Доповнюється...