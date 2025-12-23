ua en ru
Вт, 23 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Крилаті ракети увійшли в повітряний простір України, - Повітряні сили ЗСУ

Україна, Вівторок 23 грудня 2025 06:47
UA EN RU
Крилаті ракети увійшли в повітряний простір України, - Повітряні сили ЗСУ Фото: ППО (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Під ранок 23 грудня Росія атакувала Україну комбінованими способами ураження. Були запущені безпілотники, а також крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил України в мережі Telegram.

О 06:40 за київським часом Повітряні сили ЗСУ оголосили про те, що перша крилата ракета була помічена на північному сході Сумщини курсом на Чернігівщину.

Близько 7 ранку Повітряні сили повідомляли про ракети в центральних областях. О 06:52 ПС ЗСУ зазначили, що ракета летіла курсом на Черкаси.

Через деякий час, Повітряні сили наголосили, що було зафіксовано рух ще однієї ракети на сході Сумської області з курсом на захід, а також ще однієї цілі, що прямувала з Сумщини в бік Черкаської області.

Доповнюється...

Нагадуємо, що в Києві було оголошено повітряну тривогу в ніч на 23 грудня через загрозу атаки ударних безпілотників, водночас влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони в столиці, а ризик застосування дронів зберігався в більшості регіонів України.

Зазначимо, що в Сумській області зафіксовано перебої з електропостачанням після масованої атаки російських дронів по цивільній інфраструктурі, зокрема на Шосткинщині та Конотопщині, водночас, за попередніми даними, постраждалих серед населення немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обстріл Києва Війна в Україні
Новини
Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий
Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ