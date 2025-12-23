Крилаті ракети увійшли в повітряний простір України, - Повітряні сили ЗСУ
Під ранок 23 грудня Росія атакувала Україну комбінованими способами ураження. Були запущені безпілотники, а також крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил України в мережі Telegram.
О 06:40 за київським часом Повітряні сили ЗСУ оголосили про те, що перша крилата ракета була помічена на північному сході Сумщини курсом на Чернігівщину.
Близько 7 ранку Повітряні сили повідомляли про ракети в центральних областях. О 06:52 ПС ЗСУ зазначили, що ракета летіла курсом на Черкаси.
Через деякий час, Повітряні сили наголосили, що було зафіксовано рух ще однієї ракети на сході Сумської області з курсом на захід, а також ще однієї цілі, що прямувала з Сумщини в бік Черкаської області.
Доповнюється...
Нагадуємо, що в Києві було оголошено повітряну тривогу в ніч на 23 грудня через загрозу атаки ударних безпілотників, водночас влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони в столиці, а ризик застосування дронів зберігався в більшості регіонів України.
Зазначимо, що в Сумській області зафіксовано перебої з електропостачанням після масованої атаки російських дронів по цивільній інфраструктурі, зокрема на Шосткинщині та Конотопщині, водночас, за попередніми даними, постраждалих серед населення немає.