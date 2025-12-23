В одному з районів Києва уламки дрона впали біля будинку, є постраждалі

Внаслідок російської атаки по Києву зранку вівторка, 23 грудня, у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мери Києва Віталія Кличка та голову Київської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За даними Кличка, уламки впали біля житлового будинку, були пошкоджені вікна на рівні пʼятого поверху.

Водночас Ткаченко уточнив, що в одній з квартир заблоковані люди. За його словами постраждала одна людина. Водночас Кличко уточнив, що у столиці постраждали дві людини. Медики надають їм допомогу.

Оновлено о 09:10

За даними Ткаченка, кількість постраждалих зросла до трьох, серед них дитина 16 років.

Водночас Кличко повідомив, що одну жінку госпіталізували медики. Іншим надали допомогу на місці.

Оновлено о 09:15

Наразі відомо, що у столиці кількість постраждалих зросла до 4 осіб.

Обстріл 23 грудня

У ніч проти сьогоднішнього дня та вранці російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети. Станом на 07:50 у більшості областей країни були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Під ворожий обстріл потрапила й Рівненська область. За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею в оселях повибивало вікна. Також знищено дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.