На Рівненщині під час атаки РФ пошкоджено багатоквартирний будинок

Зранку вівторка, 23 грудня, російська армія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Під обстрілом була і Рівненська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

За попередніми даними, внаслідок ворожого удару було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, знищено дерев'яну господарську будівлю, пошкоджено 3 автомобілі.

Попередньо, люди не поранені.

Наразі на місці працюють представники Сил безпеки та оборони, в також інших служб.

Обстріл 23 грудня

Нагадаємо, в ніч проти сьогоднішнього дня та зранку російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Станом на 07:50 у більшості регіонів країни запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Детально про те, що відомо про новий обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.