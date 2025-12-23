На Рівненщині під час атаки РФ пошкоджено багатоквартирний будинок
Зранку вівторка, 23 грудня, російська армія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Під обстрілом була і Рівненська область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.
За попередніми даними, внаслідок ворожого удару було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, знищено дерев'яну господарську будівлю, пошкоджено 3 автомобілі.
Попередньо, люди не поранені.
Наразі на місці працюють представники Сил безпеки та оборони, в також інших служб.
Обстріл 23 грудня
Нагадаємо, в ніч проти сьогоднішнього дня та зранку російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Станом на 07:50 у більшості регіонів країни запроваджено аварійні відключення електроенергії.
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні у різдвяні дні, попри заяви про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".