ua en ru
Вт, 23 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

На Рівненщині під час атаки РФ пошкоджено багатоквартирний будинок

Україна, Вівторок 23 грудня 2025 08:42
UA EN RU
На Рівненщині під час атаки РФ пошкоджено багатоквартирний будинок Ілюстративне фото: на Рівненщині під час атаки РФ пошкоджено багатоквартирний будинок (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Зранку вівторка, 23 грудня, російська армія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Під обстрілом була і Рівненська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

За попередніми даними, внаслідок ворожого удару було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, знищено дерев'яну господарську будівлю, пошкоджено 3 автомобілі.

Попередньо, люди не поранені.

Наразі на місці працюють представники Сил безпеки та оборони, в також інших служб.

Обстріл 23 грудня

Нагадаємо, в ніч проти сьогоднішнього дня та зранку російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Станом на 07:50 у більшості регіонів країни запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Детально про те, що відомо про новий обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні у різдвяні дні, попри заяви про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів Війна в Україні Рівненська область
Новини
Росія атакує енергетичну систему України, - Міненерго
Росія атакує енергетичну систему України, - Міненерго
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ