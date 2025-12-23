В Киеве во время тревоги цены на такси выросли в несколько раз: сколько стоит поездка

После объявления воздушной тревоги в столице остановилось движение поездов метрополитена, из-за чего киевляне начали массово искать альтернативные способы передвижения. Это привело к резкому росту спроса на такси и автоматическому повышению тарифов в сервисах перевозок.

В частности, поездка от метро Позняки до Майдана Независимости утром стоит от 526 гривен до более 1000 гривен - в зависимости от сервиса и класса авто.

Один из сервисов предлагает поездку за 573 гривны, при этом отмечает надбавку за спрос в 279 гривен.

Цены на такси в Киеве утром 23 декабря (скриншот: РБК-Украина)

В другом сервисе поездка класса "стандарт" стоит 526 гривен, однако за быструю подачу автомобиля нужно заплатить до 740 гривен, несмотря на то, что в приложении указано одинаковое время подачи - около 4 минут.



Цены на такси в Киеве утром 23 декабря (скриншот: РБК-Украина)

Еще один сервис предлагает поездку "стандарт" за 817 гривен, а за автомобиль бизнес-класса стоимость возрастает до 1128 гривен.

Цены на такси в Киеве утром 23 декабря (скриншот: РБК-Украина)

Резкое повышение тарифов в сервисах такси объясняется надбавками за высокий спрос, которые автоматически активируются во время пиковых нагрузок, в частности в случае остановки общественного транспорта.