У Києві під час тривоги ціни на таксі виросли у кілька разів: скільки коштує поїздка

У Києві вранці у вівторок, 23 грудня, під час повітряної тривоги ціни на таксі зросли у кілька разів. За окремі поїздки пасажирам доводиться платити понад 1000 гривень.

Після оголошення повітряної тривоги у столиці зупинився рух поїздів метрополітену, через що кияни почали масово шукати альтернативні способи пересування. Це призвело до різкого зростання попиту на таксі та автоматичного підвищення тарифів у сервісах перевезень.

Зокрема, поїздка від метро Позняки до Майдану Незалежності зранку коштує від 526 гривень до понад 1000 гривень - залежно від сервісу та класу авто.

Один із сервісів пропонує поїздку за 573 гривні, при цьому зазначає надбавку за попит у 279 гривень.

Ціни на таксі у Києві зранку 23 грудня (скриншот: РБК-Україна)

В іншому сервісі поїздка класу "стандарт" коштує 526 гривень, однак за швидку подачу автомобіля потрібно заплатити до 740 гривень, попри те, що у додатку вказано однаковий час подачі - близько 4 хвилин.



Ціни на таксі у Києві зранку 23 грудня (скриншот: РБК-Україна)

Ще один сервіс пропонує поїздку "стандарт" за 817 гривень, а за автомобіль бізнес-класу вартість зростає до 1128 гривень.

Ціни на таксі у Києві зранку 23 грудня (скриншот: РБК-Україна)

Різке підвищення тарифів у сервісах таксі пояснюється надбавками за високий попит, які автоматично активуються під час пікових навантажень, зокрема у разі зупинки громадського транспорту.