В Киеве во время тревоги цены на такси выросли в несколько раз: сколько стоит поездка
В Киеве утром во вторник, 23 декабря, во время воздушной тревоги цены на такси выросли в несколько раз. За отдельные поездки пассажирам приходится платить более 1000 гривен.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
После объявления воздушной тревоги в столице остановилось движение поездов метрополитена, из-за чего киевляне начали массово искать альтернативные способы передвижения. Это привело к резкому росту спроса на такси и автоматическому повышению тарифов в сервисах перевозок.
В частности, поездка от метро Позняки до Майдана Независимости утром стоит от 526 гривен до более 1000 гривен - в зависимости от сервиса и класса авто.
Один из сервисов предлагает поездку за 573 гривны, при этом отмечает надбавку за спрос в 279 гривен.
Цены на такси в Киеве утром 23 декабря (скриншот: РБК-Украина)
В другом сервисе поездка класса "стандарт" стоит 526 гривен, однако за быструю подачу автомобиля нужно заплатить до 740 гривен, несмотря на то, что в приложении указано одинаковое время подачи - около 4 минут.
Цены на такси в Киеве утром 23 декабря (скриншот: РБК-Украина)
Еще один сервис предлагает поездку "стандарт" за 817 гривен, а за автомобиль бизнес-класса стоимость возрастает до 1128 гривен.
Цены на такси в Киеве утром 23 декабря (скриншот: РБК-Украина)
Резкое повышение тарифов в сервисах такси объясняется надбавками за высокий спрос, которые автоматически активируются во время пиковых нагрузок, в частности в случае остановки общественного транспорта.
Массированная атака по Украине 23 декабря
В ночь на 23 декабря Россия осуществила массированный удар по территории Украины. С северного направления враг запустил сотни беспилотников, которые атаковали большинство регионов страны, а ближе к утру добрались до западных областей. Под утро оккупанты также применили ракеты.
Под обстрел попала Ровенская область. Там поврежден многоквартирный жилой дом - взрывной волной в квартирах выбило окна. Также разрушено деревянное хозяйственное сооружение и повреждены три автомобиля.
В Киеве обломки вражеского беспилотника упали в Святошинском районе. По имеющейся информации, пострадали четыре человека.
Кроме того, в результате атаки российских дронов был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке Сумской области. Значительная часть города осталась без электроснабжения и тепла.
Обо всех последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.