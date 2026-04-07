UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У Києві оголосили штормове попередження: коли місто накриє негода

13:04 07.04.2026 Вт
2 хв
Пориви вітру можуть бути небезпечними
aimg Ірина Костенко
Деякі області України накрила негода (фото ілюстративне: Getty Images)

Синоптики попередили мешканців столиці та Київської області про небезпечні метеорологічні явища - сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Коли негода накриє Київ і як надовго

Згідно з попередженням спеціалістів УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища, пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с очікуються по території Києва та Київської області:

  • вже найближчим часом;
  • зі збереженням до кінця дня 7 квітня.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти Укргідрометцентру.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити також, що згідно з прогнозом на 7 квітня, погода в Києві та області вдень очікується хмарна, з проясненнями.

Місцями ймовірний невеликий дощ.

Що радять мешканцям столиці у КМДА

У прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) з огляду на прогнозовані набезпечні погодні явища нагадали, що під час сильного вітру необхідно:

  • вдома - щільно закрити всі вікна;
  • надворі - триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі й дерев;
  • водіям - не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Куди киянам звертатись в екстрених випадках

Мешканцям і гостям столиці повідомили також, до кого та за якими номерами телефонів можна звертатись у тих чи інших екстрених випадках.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки - до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.

Коли падіння дерев або гілок загрожує життю - до рятувальників:

  • або 101;
  • або (044) 430-37-13 (телефон КАРС - комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку").

При травмуванні людей необхідно негайно телефонувати за номером 103.

Насамкінець у разі несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків - потрібно звертатися до Центру організації дорожнього руху (ЦОДР) за номером: (050) 387-35-42.

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів, коли Україну накриє різке похолодання (із заморозками та мокрим снігом) й чи потеплішає до Великодня.

Крім того, ми пояснювали, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДАКиївШтормове попередженняНегода в УкраїніЕкологіяПогода в КиєвіПогода на деньКліматологМетеорологПоради