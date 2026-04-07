Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Киеве объявили штормовое предупреждение: когда город накроет непогода

13:04 07.04.2026 Вт
2 мин
Порывы ветра могут быть опасными
aimg Ирина Костенко
Некоторые области Украины накрыла непогода (фото иллюстративное: Getty Images)

Синоптики предупредили жителей столицы и Киевской области об опасных метеорологических явлениях - сильных порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: Сильный ветер и дождь со снегом ударят по Украине: где объявили штормовое предупреждение

Когда непогода накроет Киев и как надолго

Согласно предупреждению специалистов УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях, порывы ветра со скоростью 15-20 м/с ожидаются по территории Киева и Киевской области:

  • уже в ближайшее время;
  • с сохранением до конца дня 7 апреля.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты Укргидрометцентра.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Стоит отметить также, что согласно прогнозу на 7 апреля, погода в Киеве и области днем ожидается облачная, с прояснениями.

Местами вероятен небольшой дождь.

Что советуют жителям столицы в КГГА

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) учитывая прогнозируемые опасные погодные явления напомнили, что во время сильного ветра необходимо:

  • дома - плотно закрыть все окна;
  • на улице - держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев;
  • водителям - не парковать рядом с ними автотранспорт.

Куда киевлянам обращаться в экстренных случаях

Жителям и гостям столицы сообщили также, к кому и по каким номерам телефонов можно обращаться в тех или иных экстренных случаях.

Если упало дерево или сломались ветки - в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18.

Когда падение деревьев или веток угрожает жизни - к спасателям:

  • либо 101;
  • либо (044) 430-37-13 (телефон КАРС - коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения").

При травмировании людей необходимо немедленно звонить по телефону 103.

Наконец в случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - нужно обращаться в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) по телефону: (050) 387-35-42.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал, когда Украину накроет резкое похолодание (с заморозками и мокрым снегом) и потеплеет ли к Пасхе.

Кроме того, мы объясняли, почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит.

Читайте также, каким может быть апрель в Украине в целом.

