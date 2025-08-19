У Києві частково перекривають популярну вулицю: що зміниться для водіїв (схема)

Сьогодні, 19 серпня, у Києві частково обмежують рух транспорту важливою вулицею на лівому березі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

До Оноре де Бальзака прилучаються такі вулиці: Олексія Курінного, Каштанова, Архітектора Ніколаєва, Рональда Рейгана, Вікентія Беретті, Градинська, Сержа Лифаря, Костянтина Данькевича, Лісківська, Олександри Екстер і Будищанська.

Це робить її важливої артерією для водіїв.

Варто зазначити, що в цілому вулиця Оноре де Бальзака (протяжністю 5,17 км) в Деснянському районі столиці пролягає вздовж житлового масиву Вигурівщина-Троєщина:

З огляду на таку ситуацію у комунальній корпорації:

У цей час дорожники КП ШЕУ Деснянського району влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на розі вулиці Сержа Лифаря .

Уточнюється, що зміни для водіїв будуть запроваджені:

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух транспорту у вівторок, 19 серпня, частково обмежують вулицею Оноре де Бальзака .

