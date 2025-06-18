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Важливий міст у Києві частково перекрили до кінця року: чи можна об'їхати (схема)

Середа 18 червня 2025 07:30
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Важливий міст у Києві частково перекрили до кінця року: чи можна об'їхати (схема) Рух транспорту важливим шляхопроводом у Києві частково обмежують (фото: t.me/s/KyivCityOfficial)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні в Києві частково обмежують рух важливим шляхопроводом на правому березі Дніпра. Їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме обмежують рух транспорту та як надовго

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що з сьогоднішнього дня - 18 червня 2025 року - в Києві частково обмежують рух шляхопроводом на перетині вулиць:

  • Михайла Бойчука;
  • Саперно-Слобідської.

Важливий міст у Києві частково перекрили до кінця року: чи можна об'їхати (схема)Рух транспорту важливим шляхопроводом у Києві частково обмежують (карта: kyivcity.gov.ua)

Йдеться про локацію на правому березі Дніпра неподалік станції метро "Видубичі" та Південного мосту.

Такі зміни запроваджено, фактично, до кінця року - до 31 грудня.

Обмеження заплановані "у два етапи": що відомо

Українцям і гостям столиці пояснили, що запроваджене часткове обмеження руху на шляхопроводі пов'язане з тим, що у цей період КП "Київавтошляхміст" проводитиме там "протиаварійні заходи".

При цьому рух транспорту обмежуватимуть у два етапи:

  • на першому - на місці виконання робіт обмежують рух на половині другої та третьої смуг руху (з обох сторін шляхопроводу);
  • на другому - обмежать рух на половині другої та першої смуг руху (з обох сторін шляхопроводу).

Уточнюється, що роботи виконуватимуться також і на пішохідних ділянках шляхопроводу.

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві частково обмежили рух транспорту вулицею Богатирською. Їздити зі змінами водіям доведеться впродовж майже місяця.

Крім того, до наступного року перекрили рух на проспекті Європейського Союзу - через будівництво метро на Виноградар.

Читайте також, чому в Києві почали обмежувати рух великовагового автомобільного транспорту та яких саме машин це стосується.

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