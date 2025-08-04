У Києві частково перекривають ключове шосе до кінця місяця: де чекати заторів (схема)
Відсьогодні - 4 серпня - у Києві частково обмежують рух транспорту важливим шосе. Планувати маршрут з огляду на запроваджені зміни водіям доведеться до кінця місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Яке саме шосе в Києві частково перекривають
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух транспорту частково обмежуватимуть на Столичному шосе.
Зазначається, що зміни для водіїв запроваджено:
- з понеділка, 4 серпня;
- до неділі, 31 серпня.
Уточнюється, що дорожники КП ШЕУ "Магістраль" ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття двох крайніх правих смуг шосе на ділянці:
- від АЗС "Socar";
- до провулка Віто-Литовського.
"У напрямку столиці", - додали у КМДА.
Часткове обмеження руху ділянкою Столичного шосе (карта: kyivcity.gov.ua)
Насамкінець громадянам повідомили, що у комунальній корпорації:
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Варто зазначити, що Столичне шосе - це вулиця у Голосіївському районі міста Києва (у місцевостях Конча-Заспа, Корчувате, Пирогів і Віта-Литовська).
Столичне шосе на карті (скриншот: google.com/maps)
Вона пролягає від Наддніпрянського шосе (неподалік Промислової вулиці) до межі міста й автошляху Р01 (на Обухів).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у столиці до кінця літа обмежили рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.
Крім того, в Києві частково обмежили рух важливим шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.
Читайте також про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.