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У Києві частково перекривають ключове шосе до кінця місяця: де чекати заторів (схема)

Понеділок 04 серпня 2025 10:02
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У Києві частково перекривають ключове шосе до кінця місяця: де чекати заторів (схема) У Києві частково перекривають важливу магістраль до кінця місяця (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні - 4 серпня - у Києві частково обмежують рух транспорту важливим шосе. Планувати маршрут з огляду на запроваджені зміни водіям доведеться до кінця місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Яке саме шосе в Києві частково перекривають

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух транспорту частково обмежуватимуть на Столичному шосе.

Зазначається, що зміни для водіїв запроваджено:

  • з понеділка, 4 серпня;
  • до неділі, 31 серпня.

Уточнюється, що дорожники КП ШЕУ "Магістраль" ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття двох крайніх правих смуг шосе на ділянці:

  • від АЗС "Socar";
  • до провулка Віто-Литовського.

"У напрямку столиці", - додали у КМДА.

У Києві частково перекривають ключове шосе до кінця місяця: де чекати заторів (схема)Часткове обмеження руху ділянкою Столичного шосе (карта: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець громадянам повідомили, що у комунальній корпорації:

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Варто зазначити, що Столичне шосе - це вулиця у Голосіївському районі міста Києва (у місцевостях Конча-Заспа, Корчувате, Пирогів і Віта-Литовська).

У Києві частково перекривають ключове шосе до кінця місяця: де чекати заторів (схема)Столичне шосе на карті (скриншот: google.com/maps)

Вона пролягає від Наддніпрянського шосе (неподалік Промислової вулиці) до межі міста й автошляху Р01 (на Обухів).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у столиці до кінця літа обмежили рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.

Крім того, в Києві частково обмежили рух важливим шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.

Читайте також про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.

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Київ Обмеження руху Автомобільний рух Поради водіям
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