У Києві частково перекривають ключове шосе до кінця місяця: де чекати заторів (схема)

Відсьогодні - 4 серпня - у Києві частково обмежують рух транспорту важливим шосе. Планувати маршрут з огляду на запроваджені зміни водіям доведеться до кінця місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Вона пролягає від Наддніпрянського шосе (неподалік Промислової вулиці) до межі міста й автошляху Р01 (на Обухів).

Варто зазначити, що Столичне шосе - це вулиця у Голосіївському районі міста Києва (у місцевостях Конча-Заспа, Корчувате, Пирогів і Віта-Литовська).

Уточнюється, що дорожники КП ШЕУ "Магістраль" ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття двох крайніх правих смуг шосе на ділянці:

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух транспорту частково обмежуватимуть на Столичному шосе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у столиці до кінця літа обмежили рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.

Крім того, в Києві частково обмежили рух важливим шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.

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