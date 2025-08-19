В Киеве частично перекрывают популярную улицу: что изменится для водителей (схема)

Сегодня, 19 августа, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по важной улице на левом берегу города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

К Оноре де Бальзака примыкают такие улицы: Алексея Куренного, Каштановая, Архитектора Николаева, Рональда Рейгана, Викентия Беретти, Градинская, Сержа Лифаря, Константина Данькевича, Лисковская, Александры Экстер и Будищанская.

Это делает ее важной артерией для водителей.

Стоит отметить, что в целом улица Оноре де Бальзака (протяженностью 5,17 км) в Деснянском районе столицы пролегает вдоль жилого массива Выгуровщина-Троещина:

В это время дорожники КП ДЭУ Деснянского района будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия на углу улицы Сержа Лифаря .

Уточняется, что изменения для водителей будут введены:

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение транспорта во вторник, 19 августа, частично ограничивают по улице Оноре де Бальзака .

Напомним, ранее мы рассказывали, что движение транспорта в Киеве частично ограничивают до конца месяца на Столичном шоссе.

Кроме того, в Киеве частично ограничили движение по важному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.