В Киеве частично перекрывают популярную улицу: что изменится для водителей (схема)

Вторник 19 августа 2025 07:30
В Киеве частично перекрывают популярную улицу: что изменится для водителей (схема) Сегодня некоторым из водителей придется скорректировать маршрут, чтобы не попасть в пробку (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 19 августа, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по важной улице на левом берегу города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно и в какие часы ограничивают движение транспорта

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение транспорта во вторник, 19 августа, частично ограничивают по улице Оноре де Бальзака.

Уточняется, что изменения для водителей будут введены:

  • с 8:00 (утром);
  • до 21:00 (вечером).

В это время дорожники КП ДЭУ Деснянского района будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия на углу улицы Сержа Лифаря.

В Киеве частично перекрывают популярную улицу: что изменится для водителей (схема)Частичное ограничение движения по улице Оноре де Бальзака (схема: kyivcity.gov.ua)

Учитывая такую ситуацию в коммунальной корпорации:

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Стоит отметить, что в целом улица Оноре де Бальзака (протяженностью 5,17 км) в Деснянском районе столицы пролегает вдоль жилого массива Выгуровщина-Троещина:

  • от проспекта Романа Шухевича;
  • до Милославской улицы.

В Киеве частично перекрывают популярную улицу: что изменится для водителей (схема)Улица Оноре де Бальзака в Киеве (карта: google.com/maps)

Это делает ее важной артерией для водителей.

К Оноре де Бальзака примыкают такие улицы: Алексея Куренного, Каштановая, Архитектора Николаева, Рональда Рейгана, Викентия Беретти, Градинская, Сержа Лифаря, Константина Данькевича, Лисковская, Александры Экстер и Будищанская.

Напомним, ранее мы рассказывали, что движение транспорта в Киеве частично ограничивают до конца месяца на Столичном шоссе.

Кроме того, в Киеве частично ограничили движение по важному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

