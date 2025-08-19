В Киеве частично перекрывают популярную улицу: что изменится для водителей (схема)
Сегодня, 19 августа, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по важной улице на левом берегу города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Где именно и в какие часы ограничивают движение транспорта
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение транспорта во вторник, 19 августа, частично ограничивают по улице Оноре де Бальзака.
Уточняется, что изменения для водителей будут введены:
- с 8:00 (утром);
- до 21:00 (вечером).
В это время дорожники КП ДЭУ Деснянского района будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия на углу улицы Сержа Лифаря.
Частичное ограничение движения по улице Оноре де Бальзака (схема: kyivcity.gov.ua)
Учитывая такую ситуацию в коммунальной корпорации:
- приносят извинения за временные неудобства;
- просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Стоит отметить, что в целом улица Оноре де Бальзака (протяженностью 5,17 км) в Деснянском районе столицы пролегает вдоль жилого массива Выгуровщина-Троещина:
- от проспекта Романа Шухевича;
- до Милославской улицы.
Улица Оноре де Бальзака в Киеве (карта: google.com/maps)
Это делает ее важной артерией для водителей.
К Оноре де Бальзака примыкают такие улицы: Алексея Куренного, Каштановая, Архитектора Николаева, Рональда Рейгана, Викентия Беретти, Градинская, Сержа Лифаря, Константина Данькевича, Лисковская, Александры Экстер и Будищанская.
