В Киеве произошло ЧП, а Украина может возобновить участие в работе ПАСЕ: новости за 13 января

Коллаж РБК-Украина

В Киеве возле Ocean Plaza прорвало теплосеть, Украина готовится вернуться в ПАСЕ, в Раде презентована окончательная версия законопроекта о рынке земли. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 13 января, - в материале РБК-Украина

В Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой

В Киеве возле торгового центра Ocean Plaza прорвало теплосеть. Произошел подмыв асфальта. В результате ЧП маршрутка провалилась под асфальт, а Ocean Plaza затоплен. Пострадали до 9 человек.

Появились впечатляющие видео происшествия

Украина на этой неделе может возобновить участие в работе ПАСЕ

Верховная рада Украины на этой неделе примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа Алексея Гончаренко.

Напомним, в сентябре 2019 года украинская делегация официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ. Это решение стало реакцией Киева на возвращение Российской Федерации в ПАСЕ без выполнения требований резолюций по агрессии против Украины.

В Раде презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли

В аграрном комитете презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли . В итоговой версии говорится о том, что участниками рынка могут быть только физические лица - граждане Украины, юридические лица, которые учреждены гражданами Украины, государство и местная община.

Ограничение для покупки земли в одни руки установлено ​​на уровне 10 тысяч гектаров. Также в Раде озвучили минимальные цены продажи земли в Украине.

Убийство в Каховке: руководство отдела полиции уволили

В Херсонской области уволили трех полицейских, которые не обеспечили расследование резонансного убийства в Каховке. Кроме того, еще троих полицейских отстранили от должностей. Отмечается, что руководство областного главка полиции провело служебное расследование в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства.

Напомним, 1 января в Каховке мужчина сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. Нападающий находился в компании правоохранителей. От полученных травм потерпевший через несколько дней скончался в больнице. 4 января состоялась массовая акция протеста в Каховке.

Безвиз с ЕС: украинцам разъяснили новые правила с 2021 года

С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения коснутся не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии).

Миссия Украины в Европейском союзе (ЕС) объяснила новые правила. Названы 5 фактов, которые необходимо знать о безвизовых поездках в ЕС с 2021 года

Роковая ошибка: почему Иран признал вину в катастрофе украинского самолета

На четвертый день после катастрофы Боинга 737-800 под Тегераном иранские власти официально признали, что украинский самолет был сбит их ракетой.

Достаточно неожиданное признание со стороны Ирана, судя по всему, позволит стране избежать серьезных западных санкций и немного охладит обстановку на Ближнем Востоке. Подробнее – в материале РБК-Украина.