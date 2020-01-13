Безвиз с ЕС: украинцам разъяснили новые правила с 2021 года

Фото: биометрический паспорт (РБК-Украина)

С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS)

Миссия Украины в Европейском союзе (ЕС) объяснила новые правила с 2021 года по безвизовым поездкам в ЕС с 2021 года, когда начнет действовать Европейская информационная система авторизации путешествий (ETIAS). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Миссии Украины в Европейском союзе в Facebook.

Вот 5 фактов, которые необходимо знать о безвизовых поездках в ЕС с 2021 года:

1. С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения коснутся не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии).



2. Инициатива по созданию ETIAS возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Еврокомиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.

Осенью 2018 года ЕС одобрил необходимые законодательные решения о системе ETIAS, которая будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.

3. Как это будет работать: с 2021 года перед поездкой в государства-члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки.

Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия оговорок в правоохранительных органов ЕС или элементов, которые требуют дальнейшего изучения.

За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, моложе 18 и старше 70 лет - бесплатно). Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки.



4. Важно понимать, что Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Речь идет лишь о простом разрешении до поездки. В случае отказа во въезде через ETIAS, лицо будет иметь право подать апелляцию на решение системы.



5. Предварительная авторизация позволит ЕС заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную/безопасную угрозу и значительно повысит безопасность внешних границ блока. Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее, нет ли у государств-членов ЕС оговорок относительно их поездки.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины отрицали угрозу отмены безвизового режима с Европейским союзом.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что отмена безвизового режима для граждан Украины невозможна.