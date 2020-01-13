Маршрутка провалилась под асфальт, Ocean Plaza затоплен: последствия прорыва трубы в Киеве

Фото: прорыв трубы в Киеве (пресс-служба полиции)

Прорыв трубы в Киеве произошел возле Ocean Plaza

Прорыв трубы в Киеве произошел на ул. Антоновича в районе ТЦ Ocean Plaza. В результате происшествия торговый центр затоплен, движение в районе аварии перекрыто, все подробности - в материале РБК-Украина.

Нормально так поплила Ocean Plaza... Цікаво, як компенсуватимуть? Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 13 січня 2020 р.

В КГГА назвали число пострадавших в результате прорыва трубы у Ocean Plaza

Физический износ Петр Пантелеев назвал причиной прорыва трубы у Ocean Plaza. Он также отметил, что в результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, а также посетители ТЦ, всего 9 человек.

Спасатели эвакуировали посетителей Ocean Plaza

По данным спасателей, в результате прорыва трубы горячая вода попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza, посетителей эвакуировали.

Также спасатели эвакуировали из маршрутного такси, которое провалилось под асфальт, 4 пассажира, а также 3-х граждан с рядом стоящего троллейбуса.

У Кличко сообщили подробности

Заместитель мэра Киева Петр Пантелеев сообщил, что прорыв трубы произошел ул.Антоновича, 176 возле ТРЦ Оcean Plaza на проезжей части. Сейчас подача воды перекрыта, движение транспорта ограничено.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Также он анонсировал пресс-брифинг с представителями КП "Киевтеплоэнерго".

В результате прорыва трубы в Киев маршрутка провалилась под асфальт

По сообщению патрульной полиции Киева, около 20:30 они получили сообщение о ДТП на ул. Антоновича. Как было установлено, произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего произошел провал асфальта, куда и провалился маршрутный автобус, в результате ДТП никто не пострадал.

Сейчас движение на ул. Антоновича (от ул.Загородная до пл.Лыбидской).