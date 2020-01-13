В Раде озвучили минимальные цены продажи земли в Украине

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

До 1 января 2030 года цена продажи пая не может составлять меньше ее нормативной денежной оценки

Согласно предложенному ко второму чтению законопроекту о рынке земли, цена продажи земельных участков не может быть меньше их денежной оценки. Об этом заявил председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава комитета отметил, что до 1 января 2030 года цена продажи паев не может составлять меньше их нормативной денежной оценки.

"Также установлено, что минимальная цена, по которой может продаваться земля, не может быть меньше, чем нормативно-денежная оценка", - заявил Сольский.

Так, во время презентации законопроекта ко второму чтению озвучено, что по данным Госгеокадастра по нормативной денежной оценке сельхозугодий, среднее значение НДО (нормативно денежной оценки, - ред.) пашни в Украине составляет 27 499,72 гривны.

В частности, в зависимости от региона НДО колеблется от 21 411 гривен в Житомирской области до 33646 гривен в Черкасской.

Напомним, в комитете по вопросам аграрной политики объяснили, как будут проверять сделки о продаже земли. Отмечается, что нотариус будет проверять личность покупателя.

Как писало РБК-Украина, председатель Госгеокадастра Денис Башлык сообщил, что законопроект об оценке земель внесут в Раду в первом квартале 2020 года.