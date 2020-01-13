Роковая ошибка: почему Иран признал вину в катастрофе украинского самолета

Крушение украинского Боинга возле Тегерана (фото: twitter.com / SZimpas)

На четвертый день после катастрофы Боинга 737-800 под Тегераном иранские власти официально признали, что украинский самолет был сбит их ракетой.

Достаточно неожиданное признание со стороны Ирана, судя по всему, позволит стране избежать серьезных западных санкций и немного охладит обстановку на Ближнем Востоке. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Версия о том, что причиной падения Боинга стала техническая неисправность двигателя, сразу вызывала объективный скепсис, хотя Иран и настаивал на ней вплоть до утра субботы, 11 января.

Самолет упал спустя считанные часы после обстрела иранской артиллерией американских баз в Ираке и как раз в то время, когда Иран ожидал вероятного ответного удара от США.

Тем более, представители "Международных авиалиний Украины", которым принадлежал самолет, сразу же заявили, что борт был новым по авиационным меркам, 2016 года выпуска, в отличном техническом состоянии и с опытным экипажем. Потому вероятность ошибки пилотов или технической неисправности самолета была минимальной, тем более, что никаких сигналов о бедствии диспетчерам не поступало.

Но Иран продолжал настаивать на своей невиновности, даже после того, как с заявлениями в четверг, 9 января, выступили лидеры США, Великобритании и Канады. Ссылаясь на данные разведки, канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что у его страны есть достаточные доказательства того, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух".

Аналогичное заявление сделал и премьер Великобритании Борис Джонсон, а президент США Дональд Трамп отметил, что категорически не верит в версию о неполадках с двигателем самолета. Параллельно в СМИ появилось видео попадания ракеты в самолет и другие подробности того, что случилось на самом деле.

И даже после этого Иран не отступал. "Это ложь, и никто не возьмет на себя ответственность за большую ложь", – сказал представитель иранского правительства, назвав все происходящее "психологической операцией властей США", направленной против его страны.

Одновременно в западных СМИ начали появляться сообщения о том, что Тегеран может попытаться уничтожить доказательства, в частности, зачистив место падения украинского Боинга. Но утром 11 января власти Ирана были вынуждены признать неизбежное: именно они сбили самолет.

"Самолет был случайно поражен из-за человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан", – было сказано в сообщении иранского генштаба.

При этом вину за общую эскалацию конфликта, которая и привела к трагедии, иранские военные традиционно возложили на "преступные силы США". Согласно заявлению Генштаба, Боинг был принят за вражеский самолет, находившийся недалеко от важного военного объекта.

Командующий военно-космическими силами элитного подразделения иранских вооруженных сил "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) Амир Али Хаджизаде дал немного другую версию. Якобы система ПВО Ирана приняла украинский гражданский самолет за крылатую ракету, а не за военный самолет американцев.

По словам офицера КСИР, у оператора ПВО было около 10 секунд на принятие решения о запуске ракеты. Он должен был получить подтверждение от командования, но как раз в тот момент возникли проблемы со связью.

"Когда я узнал, что произошло, я пожелал себе смерти, потому что лучше бы я умер, но не стал свидетелем такого происшествия", – заявил Хаджизаде.

В первые дни после катастрофы было много вопросов о том, почему власти страны не закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов, с учетом обостряющегося противостояния с США. По словам Хаджизаде, он неоднократно обращался к руководству страны с такими просьбами, но безрезультатно.

Также представитель КСИР отметил, что правду о случившемся иранские власти узнали уже в день трагедии, но некоторое время потребовалось для того, чтобы собрать всю информацию. В результате Иран взял на себя всю вину за случившееся, пообещал обеспечить полноценное расследование и выплатить компенсации родственникам погибших.

Как отмечают западные обозреватели, подобная линия поведения нехарактерна для авторитарных режимов вроде иранского. Как правило, они пытаются отрицать все до последнего, даже под напором неопровержимых улик.

Здесь можно вспомнить историю со сбитым над Донбассом летом 2014 года малазийским Боингом. Несмотря на массу собранных доказательств, Россия до сих пор категорически отрицает свою вину. Впрочем, между этими двумя случаями есть и различие.

Если Иран выпустил свою ракету на своей же территории, то РФ – на территории Украины. И признание в случившемся полностью бы опровергло концепцию "наших солдат там нет", за которую РФ держится с самого начала агрессивных действий против Украины.

Примечательно, что в этой истории российские пропагандисты защищали Иран едва ли не усерднее, чем сами иранцы. Сперва активно продвигалась версия о том, что Боинг столкнулся с американским беспилотником – тем самым россияне пытались де-факто переложить всю вину на США. И даже после того, как Иран официально признался в содеянном, российские СМИ некоторое время по инерции продолжали развивать какие-то альтернативные версии.

Решение Ирана признать свою вину можно объяснить, отталкиваясь от общей картины происходящего в последнее время на Ближнем Востоке. Рост напряженности между США и Ираном, нападение на американское посольство в Багдаде, убийство иранского генерала Кассема Сулеймани и, наконец, ракетная атака на американские базы в Ираке, вскоре после которой и был сбит украинский самолет.

При этом, как и писало РБК-Украина, США и Иран, очевидно, решили прекратить эскалацию конфликта и дать друг другу шанс выйти из ситуации, сохранив лицо. Иран продемонстрировал всему миру, что готов на прямую агрессию против американских военных объектов за рубежом, но сделал это так, чтобы ни один американец не пострадал.

Белый дом, в свою очередь, ответил не военным, а экономическим путем, введя новые санкции против Ирана, касающиеся металлургических и горнодобывающих компаний. Санкции неприятные, но отнюдь не смертельные для местной экономики.

Сбитый Боинг разрушал картину условного перемирия. Очевидно, именно потому западные лидеры, в частности Борис Джонсон, так напирали на то, что запуск ракеты по Боингу был непреднамеренным. Тем самым, иранским властям давалось некоторое место для отступления. А в Тегеране, судя по всему, поняли, что доказательств их вины более чем достаточно, и глухое отрицание может привести лишь к дальнейшим санкциям и международной изоляции страны.

11 января в Иране прошли акции протеста против действий власти, сбившей самолет, где большинство пассажиров как раз были иранцами. На некоторое время был задержан даже посол Великобритании в Иране Роберт Макейр, что стало грубейшим нарушением всех возможных дипломатических конвенций и правил. Но в целом, исходя из относительно скромных масштабов протестов, эта история вряд ли станет началом конца нынешнего иранского режима.

По ходу событий была опровергнута и конспирологическая версия о том, что история с самолетом должна будет вытеснять из информпространства убийство генерала Сулеймани. Западные СМИ продолжают и далее выяснять, зачем Трамп отдал приказ об убийстве высокопоставленного иранца.

Сейчас там активно обсуждают заявление министра обороны Марка Эспера. Он сказал, что не видел конкретных доказательств того, что Иран планирует нападения на четыре американских посольства (как ранее заявлял Трамп), что и спровоцировало всю трагическую цепочку событий.

Параллельно с тем, как эксперты будут анализировать содержимое черных ящиков Боинга и устанавливать все подробности случившегося, Украина и Иран должны начать переговоры о выплате компенсаций.

Международная практика не установила конкретных сумм, полагающихся в таких случаях. К примеру, за сбитый американцами в 1988 году иранский самолет Airbus A300 с 290 погибшими США заплатили 132 млн долларов, но лишь после долгих судебных разбирательств и так и не признав свою вину.

За теракт на борту Боинга 747 в том же 1988 году в небе над Шотландией ливийский диктатор Муаммар Каддафи заплатил по 10 млн долларов родственникам каждого погибшего, но лишь спустя 15 лет после катастрофы и в обмен на снятие санкций против Ливии. Тем временем, согласно заявлению премьер-министра Алексея Гончарука, Украина заплатит семьям погибших по 200 тысяч гривен.

Но в целом подход украинской власти к коммуницированию трагедии с Боингом вызвал довольно много критики, в первую очередь, со стороны оппозиции. К примеру, украинское посольство в Иране в соцсетях сперва заявило, что версия о теракте или ракете отвергается, а потом исправило свое сообщение, указав, что какие-то выводы делать рано. Эта деталь не осталась без внимания западных СМИ.

Еще вечером пятницы глава СБУ Иван Баканов отмечал, что версия о ракете вызывает у него "ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов". Но на следующее утро, уже после официального признания от иранских властей, Баканов заявил, что это подтверждает первую версию, к которой и склонялось СБУ.

В то же время, как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, у Украины были доказательства того, что Боинг сбила ракета, еще до того, как об этом заявили западные лидеры. Объясняя, зачем украинская власть так медлила с обнародованием своей позиции, Данилов сказал, что это могло сорвать работу украинских экспертов в Иране.

"Иран – это очень сложная страна, и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов обратно", – сказал секретарь СНБО.

Позже он уточнил, что борт Минобороны, на котором отправились в Тегеран эти специалисты, вернется домой только вместе с телами 11 украинцев, погибших в катастрофе PS-752.