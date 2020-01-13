Украина на этой неделе возобновит участие в работе ПАСЕ

Фото: заседание ПАСЕ (assembly.coe.int)

Ближайшая сессия ПАСЕ стартует 27 января в Страсбурге

Верховная рада Украины на этой неделе примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа Алексея Гончаренко.

По его словам, на этой неделе Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге", - добавил нардеп.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что украинская делегация может вернуться в ПАСЕ уже в январе 2020 года.

В сентябре 2019 года украинская делегация официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ. Это решение стало реакцией Киева на возвращение Российской Федерации в ПАСЕ без выполнения требований резолюций по агрессии против Украины.