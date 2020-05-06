В Киеве начали открывать рынки, а Кременчуг запускает городской транспорт: новости за 5 мая

Минздрав фиксирует снижение заболеваемости COVID-19, в Киеве открыли три рынка, фигуранту "схем Гладковского" в оборонке избрали меру пресечения. Подробнее о том, что произошло во вторник, 5 мая, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

Коронавирус в Украине на данный момент распространяется медленнее, чем в других странах мира. Минздрав фиксирует снижение заболеваемости вторые сутки подряд. За все время пандемии заболели коронавирусом 12697 украинцев, из них умерли 316 больных, выздоровели - 1875.

Фигуранту "схем Гладковского" в оборонке избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 5 мая избрал меру пресечения одному из участников схем в оборонной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в Facebook.

Сообщается, что фигуранту суд определил меру пресечения в виде залога в размере 5 млн 255 тысяч гривен. Также ему запрещено покидать Киев без разрешения следователя, прокурора и суда, он обязан сдать загранпаспорт, а также носить электронный браслет. Срок действия меры пресечения - до 3 июня 2020 года.

Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, возглавляет украинскую делегацию в ТКГ президент в 1994-2005 годах Леонид Кучма.

Украина разрабатывает концепцию деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Российской Федерацией Крыма под контроль украинской власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра "Новому времени".

По его словам, он ведет диалог с украинским представителем президента в АР Крым Антоном Кореневичем на тему деоккупации.

В ОАЭ загорелся жилой небоскреб

В городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах загорелось 45-этажное жилое здание Abbco. Отмечается, что пожар возник на десятом этаже и распространился на все здание. Жильцов небоскреба и ближайших домов эвакуировали (видео).

В результате пожара пострадали как минимум семь человек.

В Украину идет сезон ливней: какие области затопит

Погода в Украине будет дождливой в ближайшие две недели, хотя и будут небольшие передышки. Заливать будет всю страну, но самый сильный удар примет на себя Запад - здесь ожидаются мощные ливни. В материале Styler мы собрали прогнозы синоптиков Gismeteo, AccuWeather и Метеопрог.