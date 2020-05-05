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В Киеве открыли три рынка

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 12:15
В Киеве открыли три рынка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Киеве откроют еще два рынка

Сегодня в Киеве уже открылись три рынка - "Демеевский", "Маяк" и "Базар на Лесной". Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Мэр отметил, что Госпродспоживслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям.

Сегодня открыли три рынка, а завтра еще два откроют - "Печерский" и "Владимирский".

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области после разрешения правительства возобновили работу более 150 продовольственных рынков. Рынки будут инспектировать представители Госпродпотребслужбы, а в случае выявления нарушений работа рынков может быть приостановлена.

Также РБК-Украина писало, что в Тернополе руководители рынков отказались возобновлять работу торговых точек из-за роста заболеваемости коронавирусом. В связи с отказом предпринимателей местные власти решили не открывать рынки до 11 мая.

Напомним, ранее 29 апреля Кабинет министров принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродспоживслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

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