Совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро займа

Кредит можно будет погасить в течение 15 лет
Совет Европейского союза одобрил выделение Украине 1,2 миллиардов евро займа в рамках макрофинансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
Сообщается, что Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии о предоставлении помощь в размере 3 миллиардов евро 10 странам-партнерам по расширению и соседству.
"Финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на очень выгодных условиях", - сообщили в ЕС.
Распределяться помощь будет следующим образом:
Средства будут выделены в течение 12 месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный срок погашения кредитов - 15 месяцев.
Далее документ должен быть принят Европарламентом.
Ранее РБК-Украина писало, что ЕС выделяет дополнительные три миллиона евро на медицину в приграничных зонах Украины, Польши и Беларуси. Средства выделяются на закупку медицинского оборудования или расширение предоставляемых услуг.
Также сообщалось, что Европейский совет одобрил "дорожную карту" по восстановлению экономики Европы после кризиса связанного с пандемией коронавируса на 540 миллиардов евро.