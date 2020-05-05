Совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро займа

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Кредит можно будет погасить в течение 15 лет

Совет Европейского союза одобрил выделение Украине 1,2 миллиардов евро займа в рамках макрофинансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Сообщается, что Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии о предоставлении помощь в размере 3 миллиардов евро 10 странам-партнерам по расширению и соседству.

"Финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на очень выгодных условиях", - сообщили в ЕС.

Распределяться помощь будет следующим образом:

Украина: 1,2 млрд евро;

Албания: 180 млн евро;

Босния и Герцеговина: 250 млн евро;

Грузия: 150 млн евро;

Иордания: 200 млн евро;

Косово: 100 млн евро;

Молдова: 100 млн евро;

Черногория: 60 млн евро;

Республика Северная Македония: 160 млн евро;

Тунис: 600 млн евро.

Средства будут выделены в течение 12 месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный срок погашения кредитов - 15 месяцев.

Далее документ должен быть принят Европарламентом.

Ранее РБК-Украина писало, что ЕС выделяет дополнительные три миллиона евро на медицину в приграничных зонах Украины, Польши и Беларуси. Средства выделяются на закупку медицинского оборудования или расширение предоставляемых услуг.

Также сообщалось, что Европейский совет одобрил "дорожную карту" по восстановлению экономики Европы после кризиса связанного с пандемией коронавируса на 540 миллиардов евро.