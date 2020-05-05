Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ

Соответствующий указ Зеленский подписал 5 мая 2020 года
Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как отмечается, возглавляет украинскую делегацию в ТКГ президент в 1994-2005 годах Леонид Кучма.
В состав делегации также вошли:
Согласно документу, Кучма и Резников могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.
Сообщается, что руководитель ОП Андрей Ермак, который по поручению Зеленского модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ, отметил, что этот указ дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.
Напомним, Ермак заявлял, что Резников станет заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контрактной группе Леонида Кучмы.
Ранее сообщалось, что Украинская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей.