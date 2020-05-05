Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ Зеленский подписал 5 мая 2020 года

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, возглавляет украинскую делегацию в ТКГ президент в 1994-2005 годах Леонид Кучма.

В состав делегации также вошли:

вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации),

(первый заместитель главы делегации), глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации),

(заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам),

(представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам), глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам),

(представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам), заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности),

(представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности), глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Согласно документу, Кучма и Резников могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

Сообщается, что руководитель ОП Андрей Ермак, который по поручению Зеленского модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ, отметил, что этот указ дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.

Напомним, Ермак заявлял, что Резников станет заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контрактной группе Леонида Кучмы.

Ранее сообщалось, что Украинская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей.