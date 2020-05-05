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Фигуранту "схем Гладковского" в оборонке избрали меру пресечения

Новости » Общество     05.05.2020 - 22:36
Фигуранту "схем Гладковского" в оборонке избрали меру пресечения
Фото: Олег Гладковский (РБК-Украина)

Суд определил фигуранту залог в размере более 5 миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 5 мая избрал меру пресечения одному из участников схем в оборонной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в Facebook.

Сообщается, что фигуранту суд определил меру пресечения в виде залога в размере 5 млн 255 тысяч гривен. Также ему запрещено покидать Киев без разрешения следователя, прокурора и суда, он обязан сдать загранпаспорт, а также носить электронный браслет. Срок действия меры пресечения - до 3 июня 2020 года.

При этом прокуроры САП настаивали на содержании под стражей с альтернативой залога в 23 млн гривен. Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления прокурорами САП с полным текстом решения суда.

Напомним, днями правоохранители сообщили о подозрении еще четырем фигурантам дела Гладковского. Их подозревают в неуплате почти 50 млн гривен налогов.

Отметим, в феврале и марте 2019 года вышла серия резонансных журналистских расследований о причастности Гладковского к различным коррупционным схемам в оборонной сфере. Он сразу был уволен из СНБО, были проведены обыски, следствие анонсировало допросы на полиграфах. Ближе к выборам президента прокатились акции протеста с требованием уголовной ответственности для Гладковского.

В октябре 2019 года Гладковского задержали при попытке покинуть Украину. Его подозревают в том, что он на должности в СНБО лоббировал оборонный контракт для своей компании "Богдан Моторс". Высший антикоррупционный суд арестовал его с возможностью выхода под залог, спустя несколько дней залог внесли и бывший чиновник вышел на свободу.

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