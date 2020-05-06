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В результате пожара в небоскребе в ОАЭ пострадали минимум семь человек

Новости » Происшествия     06.05.2020 - 03:42
В результате пожара в небоскребе в ОАЭ пострадали минимум семь человек
Фото: пожар в ОАЭ (скриншот)

Пострадавших госпитализировали

В результате пожара в жилом небоскребе в Шардже, ОАЭ, пострадали как минимум семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Местные власти сообщили, что пожарные взяли под контроль распространение огня.

"Семь человек получили лечение от незначительных травм в результате пожара в башне в районе Аль-Нахда Шарджи и были доставлены в больницу для лечения", - говорится в сообщении.

В то же время, причину пожара не сообщают.

Ранее РБК-Украина писало, что вечером 5 мая в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах загорелось 45-этажное жилое здание Abbco. Пожар возник на десятом этаже и распространился на все здание. Жильцов небоскреба и ближайших домов эвакуировали.

Напомним, ранее в Харькове, по улице Конституции, произошел пожар в многоквартирном доме, из-за чего спасатели эвакуировали жителей.

Также РБК-Украина писало, что в Днепре произошел масштабный пожар на предприятии по заготовке металлов.

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