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Кременчуг запускает городской транспорт без перевозки льготников

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 11:52
Кременчуг запускает городской транспорт без перевозки льготников
Фото: маршрутки в Кременчуге (05366.com.ua)

Общественный транспорт в Кременчуге запускают с 12 мая

Местные власти решили пойти дальше в ослаблении карантина в Кременчуге и с 12 мая запускают городской транспорт. Об этом сегодня на заседании штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации заявил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, передают местные СМИ.

По его словам, с 12 мая на маршруты выходит весь городской транспорт. Люди смогут пользоваться им без специальных пропусков при соблюдении масочного режима, сохраняется ограничение на перевозку по количеству сидячих мест. При этом медиков будут перевозить без очереди и бесплатно, а льготников не будут перевозить до 22 мая.

"Люди будут оплачивать проезд самостоятельно. На остановках организуется очередь. Медицинских работников пускаем без очереди и перевозим бесплатно - это наша позиция. С предпринимателями мы будем говорить отдельно на эту тему. Возможно, мы будем им компенсировать перевозки медиков. Льгот не будет. С 12-го числа льготников мы не возим", - добавил Малецкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Черкассы сняли ограничения на городской транспорт для работающих. При этом пассажиры должны соблюдать масочный режим. Отметим, правительство Украины еще не разрешает запускать общественный транспорт, поэтому в отношении властей Черкасс было открыто уголовное дело.

С 11 мая в Украине смягчается карантин. Накануне Кабинет министров Украины принял решение об открытии магазинов, летних площадок кафе и ресторанов и ряда других объектов.

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