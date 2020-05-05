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Украина разрабатывает концепцию деоккупации Крыма

Новости » Политика     05.05.2020 - 20:17
Украина разрабатывает концепцию деоккупации Крыма
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

По словам Дмитрия Кулебы, Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Российской Федерацией Крыма под контроль украинской власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра "Новому времени".

По его словам, он ведет диалог с украинским представителем президента в АР Крым Антоном Кореневичем на тему деоккупации.

По его мнению, Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачи.

"Тактические задачи. Первая - как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе - как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье - какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других", - заявил министр.

При этом он добавил, что стратегической задачей является способ, каким будет возвращен Крым в Украину.

"Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет", – отметил Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не допустит отмены санкций против России на фоне пандемии нового коронавируса и связанного с ним экономического кризиса.

Кроме того, в марте из-за пандемии COVID-19 Верховная рада перенесла парламентских слушаний по деоккупации Крыма.

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