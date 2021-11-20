Киев открывает все учебные заведения, а в Сумской области произошел разлив нефти: новости за 19 ноября

Киев возвращает очное обучение, в Сумской области произошел разлив нефти, президент Болгарии назвал оккупированный Крым "российским". Подробнее о том, что произошло в четверг, 19 ноября - в материале РБК-Украина.

Киев с понедельника откроет все учебные заведения

Киев возвращает очное обучение с 22 ноября. Это будет касаться учебных заведений всех типов и форм собственности.

Учитывая то, что Киев находится в "красной" зоне, в городе смогут продолжить работу учебные заведения только при условии 100% вакцинированного персонала.

В Сумской области произошел разлив нефти из-за аварии на нефтепроводе (фото)

В Сумской области произошел разлив нефти в результате аварии на нефтепроводе. Примерная площадь загрязнения составляет 210 квадратных метров.

На место происшествия выехали специалисты экоинспекции для выяснения обстоятельств происшествия, измерения точной площади загрязненного участка и отбора проб почвы. Также комиссии "Ахтырканефтегаза" и "Укрнафты" обследуют территорию возле нефтепровода для установления и ликвидации причин аварии.

Президент Болгарии назвал оккупированный Крым "российским", а санкции против РФ - неэффективными

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что оккупированный РФ Крым - это российская территория. Также он назвал санкции против России неэффективными. Комментируя вопрос оккупации полуострова Радев добавил, что прежде чем Болгария "побежит спасать демократию в чужой стране", нужно посмотреть на демократию в своей.

Министерство иностранных дел Украины потребовало официально опровержения заявления президента Болгарии.

Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый сделал признание

Прокуратура допросила 16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в смертельном ДТП на проспекте Гагарина. В результате допроса подросток сделал признание, что именно он был за рулем автомобиля Infiniti. Ранее экспертиза подтвердила, что за рулем автомобиля Infiniti во время ДТП был 16-летний Николай Харьковский. Совпали ДНК-материалы.

Тем временем мать Николая впервые дала интервью из Германии.

Саакашвили транспортировали в военный госпиталь

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили транспортировали в военный госпиталь в Гори в результате ухудшение самочувствия. Он планирует прекратить голодовку после перевода.

На кадрах, опубликованных местным телеканалом, видно, как скорую с политиком сопровождают другие автомобили - МВД и Специальной пенитенциарной службы Минюста.

Лукашенко признал массовые избиения задержанных на протестах в Беларуси

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко признал, что силовики массово избивали задержанных на протестах после выборов президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для BBC.

Сообщается, что во время интервью Лукашенко показали видео, на котором видно, что люди после пребывания в печально известном следственном изоляторе в Минске выходили оттуда с синяками и другими следами пыток. "Хорошо, хорошо, признаю, признаю. В СИЗО на Окрестина избивали людей. Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали", - подчеркнул он.

Почти 150 неоплаченных штрафов: у "рекордсмена" в Киеве изъяли дорогой внедорожник

В Киеве изъяли дорогой внедорожник, за владельцем которого числится почти 150 неоплаченных штрафов. Машину ему вернут только после их погашения.

Опубликовано видео эвакуации внедорожника Range Rover 2014 года.

"Динамо" без проблем разбило "Черноморец" и на время единолично возглавило УПЛ

Киевское "Динамо" не ощутило особых проблем в матче с "Черноморцем" в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги - 6:1. Победа позволила киевлянам на время единолично возглавить турнирную таблицу.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Потепление придет с сильными дождями и ветром: синоптики обновили прогноз на выходные

Погода в Украине в ближайшие выходные будет нестабильная. Температура воздуха пойдет вверх в большинстве областей, но сопровождаться потепление будет сильными осадками и штормовым ветром.

Какая погода ждет украинцев 20 и 21 ноября – читайте в материале Styler.