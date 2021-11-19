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"Динамо" без проблем разбило "Черноморец" и на время единолично возглавило УПЛ

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Пятница 19 ноября 2021 21:32
"Динамо" без проблем разбило "Черноморец" и на время единолично возглавило УПЛ Фото: "Динамо" без проблем разбило "Черноморец" (upl.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Киевское "Динамо" не ощутило особых проблем в матче с "Черноморцем" в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги - 6:1. Победа позволила киевлянам на время единолично возглавить турнирную таблицу.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

"Черноморец", хоть и являлся номинальным хозяином матча, но играл в Киеве по просьбе "Динамо". В обмен поединок второго круга должен состояться в Одессе. Также стоит отметить, что "бело-синие" разрешили играть в этом матче всем арендованным игрокам одесситами. Правда, было бы интересно, как этот матч состоялся бы, если бы такого не случилось - перед сезоном "Черноморец" арендовал сразу 16 игроков у "Динамо".

Сам матч проходил в одни ворота. В каждом из таймов киевляне забили по три гола, пропустив лишь один раз в конце первой половины. В первом тайме отличились Буяльский и дважды Витиньо за киевский клуб и Исаенко за одесситов. Во второй половине забивали Гармаш, тот же Буяльский и Кулач, для которого этот год стал дебютным.

В итоге легкая победа для "Динамо", которое набирает 38 очков. "Шахтер" завтра может сравняться с киевлянами, если обыграет "Рух".

&quot;Динамо&quot; без проблем разбило &quot;Черноморец&quot; и на время единолично возглавило УПЛ

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