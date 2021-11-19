ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

МИД требует опровергнуть слова президента Болгарии о "российском" Крыме

Новина українською →
Киев, Пятница 19 ноября 2021 12:55
МИД требует опровергнуть слова президента Болгарии о "российском" Крыме Фото: МИД Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Министерство иностранных дел Украины потребовало официально опровержения заявления президента Болгарии Румена Радева о якобы "российском" Крыме. Вчера он допустил такие слова на предвыборных дебатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Сообщается, что сегодня МИД вызвал болгарского посла Костадина Коджабашева. Украинская сторона довела до посла позицию о некорректности и недопустимости высказываний президента Радева по Крыму во время вчерашних теледебатов.

В МИД отмечают, что слова действующего президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии, а также резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевым его вчерашнего заявления", - добавили в МИД.

Болгарский посол, в свою очередь, в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины. В том числе по Крыму как неотъемлемой части украинской территории, что подтверждается участием Болгарии в Крымской платформе.

Напомним, вчера Румен Радев на дебатах заявил, что "Крым сейчас российский", а его оппонент Анастас Герджиков назвал оккупированный полуостров украинской территорией.

Ранее в ноябре МИД Беларуси также назвал Крым "российским".

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Крым Болгария
NEWS
Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона
Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу