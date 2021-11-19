МИД требует опровергнуть слова президента Болгарии о "российском" Крыме

Министерство иностранных дел Украины потребовало официально опровержения заявления президента Болгарии Румена Радева о якобы "российском" Крыме. Вчера он допустил такие слова на предвыборных дебатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины .

Сообщается, что сегодня МИД вызвал болгарского посла Костадина Коджабашева. Украинская сторона довела до посла позицию о некорректности и недопустимости высказываний президента Радева по Крыму во время вчерашних теледебатов.

В МИД отмечают, что слова действующего президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии, а также резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевым его вчерашнего заявления", - добавили в МИД.

Болгарский посол, в свою очередь, в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины. В том числе по Крыму как неотъемлемой части украинской территории, что подтверждается участием Болгарии в Крымской платформе.