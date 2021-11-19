МИД требует опровергнуть слова президента Болгарии о "российском" Крыме
Министерство иностранных дел Украины потребовало официально опровержения заявления президента Болгарии Румена Радева о якобы "российском" Крыме. Вчера он допустил такие слова на предвыборных дебатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
Сообщается, что сегодня МИД вызвал болгарского посла Костадина Коджабашева. Украинская сторона довела до посла позицию о некорректности и недопустимости высказываний президента Радева по Крыму во время вчерашних теледебатов.
В МИД отмечают, что слова действующего президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии, а также резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевым его вчерашнего заявления", - добавили в МИД.
Болгарский посол, в свою очередь, в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины. В том числе по Крыму как неотъемлемой части украинской территории, что подтверждается участием Болгарии в Крымской платформе.
Напомним, вчера Румен Радев на дебатах заявил, что "Крым сейчас российский", а его оппонент Анастас Герджиков назвал оккупированный полуостров украинской территорией.
Ранее в ноябре МИД Беларуси также назвал Крым "российским".