В Сумской области произошел разлив нефти в результате аварии на нефтепроводе. Примерная площадь загрязнения составляет 210 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госэкоинспекцию.

"Только в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило оперативное сообщение о разгерметизации нефтепровода Лутище-Качановка. В результате аварии на землях возле объекта произошел разлив нефтеводной смеси на участке вспаханного поля", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали специалисты экоинспекции для выяснения обстоятельств происшествия, измерения точной площади загрязненного участка и отбора проб почвы.

Также комиссии "Ахтырканефтегаза" и "Укрнафты" обследуют территорию возле нефтепровода для установления и ликвидации причин аварии.

Фото: В Сумской области произошел разлив нефти из-за аварии на нефтепроводе (t.me/deionline)