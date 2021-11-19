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В Сумской области произошел разлив нефти из-за аварии на нефтепроводе

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Пятница 19 ноября 2021 17:36
В Сумской области произошел разлив нефти из-за аварии на нефтепроводе Фото: В Сумской области произошел разлив нефти из-за аварии на нефтепроводе (t.me/deionline)
Автор: Валерия Полищук

В Сумской области произошел разлив нефти в результате аварии на нефтепроводе. Примерная площадь загрязнения составляет 210 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госэкоинспекцию.

"Только в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило оперативное сообщение о разгерметизации нефтепровода Лутище-Качановка. В результате аварии на землях возле объекта произошел разлив нефтеводной смеси на участке вспаханного поля", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали специалисты экоинспекции для выяснения обстоятельств происшествия, измерения точной площади загрязненного участка и отбора проб почвы.

Также комиссии "Ахтырканефтегаза" и "Укрнафты" обследуют территорию возле нефтепровода для установления и ликвидации причин аварии.

Фото: В Сумской области произошел разлив нефти из-за аварии на нефтепроводе (t.me/deionline)

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Сумская область Нефть
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