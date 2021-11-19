ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Президент Болгарии назвал оккупированный Крым "российским", а санкции против РФ - неэффективными

Новина українською →
Болгария, Пятница 19 ноября 2021 12:14
Президент Болгарии назвал оккупированный Крым "российским", а санкции против РФ - неэффективными Фото: президент Болгарии высказался о Крыме и санкциях против РФ (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что оккупированный РФ Крым - это российская территория. Также он назвал санкции против России неэффективными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Trud.bg.

"Крым сейчас российский", - сказал президент Болгарии в ходе дебатов со своим главным оппонентом на пост главы государства Анастасом Герджиковым. Отметим, что Герджиков назвал Крым украинской территорией.

Комментируя вопрос оккупации полуострова Радев добавил, что прежде чем Болгария "побежит спасать демократию в чужой стране", нужно посмотреть на демократию в своей.

По словам лидера страны, санкции против России сейчас неэффективны.

"Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. И последнее, но не менее важное: мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает Европейский союз еще больше ужесточить санкции против России. По его мнению, она привыкла к словам и рассчитывает, что Европа "не сможет перейти от слов к делу".

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Болгария
NEWS
"Анонимности быть не может": Минздрав о "тайной" вакцинации владельцев фейковых COVID-сертификатов
"Анонимности быть не может": Минздрав о "тайной" вакцинации владельцев фейковых COVID-сертификатов
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу