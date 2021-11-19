Почти 150 неоплаченных штрафов: у "рекордсмена" в Киеве изъяли дорогой внедорожник
В Киеве изъяли дорогой внедорожник, за владельцем которого числится почти 150 неоплаченных штрафов. Машину ему вернут только после их погашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра юстиции Андрея Гайченко.
"147 неоплаченных штрафов на сумму около 130 тысяч гривен и скорость 167 км/ч. С такими показателями "пальму первенства" в Киеве уверенно держит владелец автомобиля на видео", - отметил он.
Гайченко также опубликовал видео эвакуации внедорожника Range Rover 2014 года с государственным номером АА 0330 МК.
"После оплаты всех штрафов и расходов ГИС (Государственной исполнительной службы, - ред.), владелец сможет вернуть свой автомобиль и, надеюсь, пересмотрит свое отношение к закону", - подчеркнул он.
Он также добавил, что за два дня в Киеве Исполнительная служба совместно с МВД изъяла 7 автомобилей у системных нарушителей скоростного режима на дорогах.
Напомним, в Украине начали изымать автомобили у системных нарушителей с ноября 2021 года. В частности, первым таким автомобилем был Mercedes гражданина Нигерии в Харькове.