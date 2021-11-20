Київ відкриває всі навчальні заклади, а на Сумщині стався розлив нафти: новини за 19 листопада

Київ повертає очне навчання, на Сумщині стався розлив нафти, президент Болгарії назвав окупований Крим "російським". Докладніше про те, що сталося у четвер, 19 листопада – в матеріалі РБК-Україна.

Не тільки школи. Київ з понеділка відкриє всі заклади освіти

Київ повертає очне навчання з 22 листопада. Це стосуватиметься закладів освіти всіх типів та форм власності.

Враховуючи те, що Київ перебуває у "червоній" зоні, у місті зможуть продовжити роботу заклади освіти лише за умови 100% вакцинованого персоналу.

У Сумській області стався розлив нафти через аварію на нафтопроводі

У Сумській області стався розлив нафти в результаті аварії на нафтопроводі. Приблизна площа забруднення становить 210 квадратних метрів.

На місце події виїхали фахівці екоінспекції для з'ясування обставин події, вимірювання точної площі забрудненої ділянки та відбору проб ґрунту. Також комісії "Охтирканафтогазу" і "Укрнафти" обстежують територію біля нафтопроводу для встановлення та ліквідації причин аварії.

Президент Болгарії назвав окупований Крим "російським", а санкції проти РФ - неефективними

Президент Болгарії Румен Радєв заявив, що окупований РФ Крим - це російська територія. Також він назвав санкції проти Росії неефективними. Коментуючи питання окупації півострова Радєв додав, що перш ніж Болгарія "побіжить рятувати демократію в чужій країні", потрібно подивитися на демократію у своїй.

Міністерство закордонних справ України вимагає офіційно спростування заяви президента Болгарії.

Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний зробив зізнання

Прокуратура допитала 16-річного Миколу Харківського, якого підозрюють у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна. В результаті допиту підліток зробив зізнання, що саме він був за кермом автомобіля Infiniti. Раніше експертиза підтвердила, що за кермом автомобіля Infiniti під час ДТП був 16-річний Микола Харківський. Збіглися ДНК-матеріали.

Тим часом мати Миколи Харківського вперше дала інтерв'ю з Німеччини.

Саакашвілі транспортували до військового госпіталю

Колишнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі транспортували до військового госпіталю в Горі внаслідок погіршення самопочуття. Він планує припинити голодування після переведення.

На кадрах, опублікованих місцевим телеканалом, видно, як швидку з політиком супроводжують інші автомобілі - МВС і спеціальної пенітенціарної служби Мін'юсту. На кадрах багато поліцейських.

Лукашенко визнав масові побиття затриманих на протестах у Білорусі

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко визнав, що силовики масово били затриманих на протестах після виборів президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для BBC.

Повідомляється, що під час інтерв'ю Лукашенку показали відео, на якому видно, що люди після перебування в сумнозвісному слідчому ізоляторі в Мінську виходили звідти з синцями та іншими слідами тортур. "Добре, добре, визнаю, визнаю. У СІЗО на Окрєстіна били людей. Але були побиті і міліціонери, і ви цього не показали", - підкреслив він.

Майже 150 неоплачених штрафів: у "рекордсмена" в Києві вилучили дорогий позашляховик

У Києві вилучили дорогий позашляховик, за власником якого числиться майже 150 неоплачених штрафів. Машину йому повернуть тільки після їх погашення.

Опублікувано відео евакуації позашляховика Range Rover 2014 року.

"Динамо" без проблем розбило "Чорноморець" і на час одноосібно очолило УПЛ

Київське "Динамо" не відчуло особливих проблем у матчі з "Чорноморцем" в рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги - 6:1. Перемога дозволила киянам на час одноосібно очолити турнірну таблицю.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Потепління прийде з сильними дощами і вітром: синоптики оновили прогноз на вихідні

Погода в Україні найближчими вихідними буде нестабільна. Температура повітря піде вгору в більшості областей, але супроводжуватися потепління буде сильними опадами та штормовим вітром.

Яка погода чекає українців 20 і 21 листопада – читайте в матеріалі Styler.