В Сумской области разрешили общинам самим решать, как будут работать школы

В Сумской области территориальные общины самостоятельно будут принимать решение о форме обучения в школах в зависимости от эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день в регионе привито 95,5% сотрудников сферы образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной государственной администрации (ОГА) Дмитрия Живицкого .

По его словам, такое решение принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Отмечается, что территориальные общины, в которых эпидемиологический уровень позволяет перейти на очную форму обучения, будут самостоятельно принимать решения по ее выбору.

"Дистанционное обучение в школах: пришло время его отменять. Но не для всех", - добавил Живицкий и призвал общины принять решения о форме обучения как можно быстрее.

По состоянию на 18 ноября в Сумской области от коронавируса привито 95,5% работников учебных заведений. От работы в школах отстранены 117 человек - 0,7% от общего количества сотрудников образовательных учреждений.