Які сьогодні графіки відключення світла в Україні: повний список по областях

Інформація від "Укренерго"

Ввечері четверга, 20 листопада, у прес-службі Національної енергетичної компанії "Укренерго" повідомили, що аварійні знеструмлення, які раніше застосовувались у більшості регіонів, було скасовано.

Водночас для споживачів продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).

Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак.

Уточнюється, що впродовж п'ятниці, 21 листопада, час і обсяг застосування обмежень у більшості областей будуть такими:

графіки погодинних відключень - з 00:00 до 23:59 (обсягом від 2,5 до 4 черг);

графіки обмеження потужності - з 00:00 до 23:59 (для промислових споживачів).

Насамкінець українцям нагадали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись впродовж дня (тому варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у конкретній локації).

"Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - підсумували в "Укренерго".

Публікація НЕК "Укренерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

Графіки відключень у Києві

Згідно з даними ДТЕК Київські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада в Києві (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Київській області

Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Публікація АТ "Вінницяобленерго" у Facebook (скриншот: facebook.com/vinoblenergo)

Графіки відключень у Волинській області

Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна по-різному:

на офіційному сайті;

у чат-боті у Viber;

у Facebook.

Уточнюється, що час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20-30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.

Повідомляється також, що сьогодні на території Волинської області застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада у Волинській області (інфографіка: energy.volyn.ua)

Графіки відключень у Дніпропетровській області

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Житомирській області

Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Графіки відключень у Закарпатській області

Згідно з даними ПрАТ "Закарпаттяобленерго", актуалізовану інформацію щодо годин включення/відключення електроенергії можна знайти на офіційному сайті або у Telegram.

Крім того, перевірити свою чергу та вид обмежень електропостачання, або ж уточнити інформацію можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада у Закарпатській області (інфографіка: zakarpat.energy)

Графіки відключень у Запорізькій області

Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:

черга 1.1 - 05:30 - 12:30, 16:00 - 19:30;

- 05:30 - 12:30, 16:00 - 19:30; черга 1.2 - 00:00 - 02:00, 05:30 - 09:00, 12:30 - 19:30, 23:00 - 24:00;

- 00:00 - 02:00, 05:30 - 09:00, 12:30 - 19:30, 23:00 - 24:00; черга 2.1 - 00:00 - 02:00, 07:30 - 12:30, 16:00 - 19:30, 23:00 - 24:00

- 00:00 - 02:00, 07:30 - 12:30, 16:00 - 19:30, 23:00 - 24:00 черга 2.2 - 00:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00;

- 00:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00; черга 3.1 - 02:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00;

- 02:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00; черга 3.2 - 02:00 - 09:00, 12:30 - 19:30;

- 02:00 - 09:00, 12:30 - 19:30; черга 4.1 - 05:30 - 12:30, 16:00 - 19:30, 23:00 - 24:00;

- 05:30 - 12:30, 16:00 - 19:30, 23:00 - 24:00; черга 4.2 - 05:30 - 12:30, 16:00 - 19:30;

- 05:30 - 12:30, 16:00 - 19:30; черга 5.1 - 00:00 - 02:00, 05:30 - 09:00, 12:30 - 18:30;

- 00:00 - 02:00, 05:30 - 09:00, 12:30 - 18:30; черга 5.2 - 00:00 - 02:00, 05:30 - 09:00, 12:30 - 19:30, 23:00 - 24:00;

- 00:00 - 02:00, 05:30 - 09:00, 12:30 - 19:30, 23:00 - 24:00; черга 6.1 - 02:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00;

- 02:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00; черга 6.2 - 02:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00.

Графіки відключень на 21 листопада у Запорізькій області (скриншот: facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo)

Графіки відключень у Львівській області

Згідно з даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").

Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.

Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго";

у Telegram;

у Viber.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада у Львівській області (інфографіка: poweron.loe.lviv.ua)

Графіки відключень в Івано-Франківській області

Згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися свій графік вимкнень в Івано-Франківській області можна:

на офіційному сайті;

на сторінці "Графіки вимкнень";

у чат-боті у Viber.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада в Івано-Франківській області (інфографіка: oe.if.ua)

Графіки відключень у Кіровоградській області

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)

Графіки відключень у Черкаській області

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада у Черкаській області (скриншот: facebook.com/patcherkasyoblenergo)

Графіки відключень у Миколаївській області

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада у Миколаївській області (скриншот: facebook.com/energy.mk.ua)

Графіки відключень в Одеській області

Згідно з даними ДТЕК Одеські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада в Одеській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Полтавській області

Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 21 листопада 2025 року в області:

з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черг;

з 06:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3,5 черг;

з 08:00 по 10:30 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг;

з 10:30 по 12:30 запроваджений ГПВ в обсязі 3,5 черг;

з 12:30 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень на 21 листопада у Полтавській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Графіки відключень у Рівненській області

Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:

на офіційному сайті:

у Facebook.

Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада у Рівненській області (скриншот: facebook.com/roe.vsei.ua)

Графіки відключень у Сумській області

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)

Графіки відключень у Тернопільській області

Згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись:

на офіційному сайті (у розділі "Перерви в електропостачанні");

у Facebook.

Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада у Тернопільській області (інфографіка: toe.com.ua)

Графіки відключень у Харківській області

Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень, можна ознайомитись за посиланням.

Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Сьогодні - застосовуватимуться одночасно від 2,5 до 4 черг відключень.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада у Харківській області (фрагмент публікації обленерго: t.me/kharkivenergy)

Графіки відключень у Хмельницькій області

Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада у Хмельницькій області (інфографіка: hoe.com.ua)

Графіки відключень у Чернівецькій області

Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).

Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.

Графіки відключень на 21 листопада у Чернівецькій області (інфографіка: oblenergo.cv.ua)

Графіки відключень у Чернігівській області

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графіки відключень на 21 листопада у Чернігівській області (інфографіка: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)