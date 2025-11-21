Які сьогодні графіки відключення світла в Україні: повний список по областях

Зважаючи на наслідки масованих ворожих ракетно-дронових атак по Україні, впродовж сьогоднішнього дня - п'ятниці, 21 листопада - у різних областях запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ввечері четверга, 20 листопада, у прес-службі Національної енергетичної компанії "Укренерго" повідомили, що аварійні знеструмлення, які раніше застосовувались у більшості регіонів, було скасовано.
Водночас для споживачів продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).
Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак.
Уточнюється, що впродовж п'ятниці, 21 листопада, час і обсяг застосування обмежень у більшості областей будуть такими:
Насамкінець українцям нагадали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись впродовж дня (тому варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у конкретній локації).
"Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - підсумували в "Укренерго".
Згідно з даними ДТЕК Київські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна по-різному:
Уточнюється, що час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20-30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.
Повідомляється також, що сьогодні на території Волинської області застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00.
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними ПрАТ "Закарпаттяобленерго", актуалізовану інформацію щодо годин включення/відключення електроенергії можна знайти на офіційному сайті або у Telegram.
Крім того, перевірити свою чергу та вид обмежень електропостачання, або ж уточнити інформацію можна:
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:
Згідно з даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").
Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.
Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго";
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися свій графік вимкнень в Івано-Франківській області можна:
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними ДТЕК Одеські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 21 листопада 2025 року в області:
Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:
Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись:
Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень, можна ознайомитись за посиланням.
Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:
Сьогодні - застосовуватимуться одночасно від 2,5 до 4 черг відключень.
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:
Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 21 листопада.
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
