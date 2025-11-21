Какие сегодня графики отключения света в Украине: полный список по областям

Учитывая последствия массированных вражеских ракетно-дронных атак по Украине, в течение сегодняшнего дня - пятницы, 21 ноября - в разных областях введены стабилизационные отключения электроэнергии.
Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Вечером четверга, 20 ноября, в пресс-службе Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что аварийные обесточивания, которые ранее применялись в большинстве регионов, были отменены.
В то же время для потребителей продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО).
Причина введения ограничений - последствия предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак.
Уточняется, что в течение пятницы, 21 ноября, время и объем применения ограничений в большинстве областей будут такими:
В завершение украинцам напомнили, что время и объем применения ограничений могут измениться в течение дня (поэтому стоит следить за информацией на официальных страницах облэнерго в конкретной локации).
"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - подытожили в "Укрэнерго".
Согласно данным ДТЭК Киевские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Согласно данным ЧАО "Волыньоблэнерго", узнать информацию об отключении по конкретному адресу можно по-разному:
Уточняется, что время фактического отключения и восстановления электроснабжения может отличаться на 20-30 минут из-за технологического процесса переключения очередей.
Сообщается также, что сегодня на территории Волынской области применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00.
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", актуализированную информацию о часах включения/отключения электроэнергии можно найти на официальном сайте или в Telegram.
Кроме того, проверить свою очередь и вид ограничений электроснабжения, или же уточнить информацию можно:
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям), с учетом 30 минут на переключение, являются следующими:
Согласно данным ЧАО "Львовоблэнерго", одним из основных источников информации об отключении является официальный сайт (раздел "Почему нет света").
Кроме того, информацию об отключении получают на свою электронную почту клиенты, которые зарегистрировались в персональном кабинете.
Сообщение с информацией о перерывах в электроснабжении по своим лицевым счетам в автоматическом режиме получают также пользователи чат-ботов "Львовоблэнерго";
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным АО "Прикарпатьеоблэнерго", узнать свой график отключений в Ивано-Франковской области можно:
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным ДТЭК Одесские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 21 ноября 2025 года в области:
Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:
Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным АО "Тернопольоблэнерго", с графиками отключения света в области можно ознакомиться:
Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать:
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным АО "Харьковоблэнерго", с перечнем адресов по очередям отключений, можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, найти актуальную информацию насчет отключений можно:
Сегодня - будут применяться одновременно от 2,5 до 4 очередей отключений.
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиков почасовых отключений можно:
Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию насчет очередей отключений ГПО и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
