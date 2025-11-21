Какие сегодня графики отключения света в Украине: полный список по областям

Информация от "Укрэнерго"

Вечером четверга, 20 ноября, в пресс-службе Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что аварийные обесточивания, которые ранее применялись в большинстве регионов, были отменены.

В то же время для потребителей продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО).

Причина введения ограничений - последствия предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак.

Уточняется, что в течение пятницы, 21 ноября, время и объем применения ограничений в большинстве областей будут такими:

графики почасовых отключений - с 00:00 до 23:59 (объемом от 2,5 до 4 очередей);

графики ограничения мощности - с 00:00 до 23:59 (для промышленных потребителей).

В завершение украинцам напомнили, что время и объем применения ограничений могут измениться в течение дня (поэтому стоит следить за информацией на официальных страницах облэнерго в конкретной локации).

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - подытожили в "Укрэнерго".

Публикация НЭК "Укрэнерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

Графики отключений в Киеве

Согласно данным ДТЭК Киевские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Киеве (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Киевской области

Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Публикация АО "Винницаоблэнерго" в Facebook (скриншот: facebook.com/vinoblenergo)

Графики отключений в Волынской области

Согласно данным ЧАО "Волыньоблэнерго", узнать информацию об отключении по конкретному адресу можно по-разному:

на официальном сайте;

в чат-боте в Viber;

в Facebook.

Уточняется, что время фактического отключения и восстановления электроснабжения может отличаться на 20-30 минут из-за технологического процесса переключения очередей.

Сообщается также, что сегодня на территории Волынской области применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Волынской области (инфографика: energy.volyn.ua)

Графики отключений в Днепропетровской области

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Житомирской области

Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)

Графики отключений в Закарпатской области

Согласно данным ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", актуализированную информацию о часах включения/отключения электроэнергии можно найти на официальном сайте или в Telegram.

Кроме того, проверить свою очередь и вид ограничений электроснабжения, или же уточнить информацию можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Закарпатской области (инфографика: zakarpat.energy)

Графики отключений в Запорожской области

Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям), с учетом 30 минут на переключение, являются следующими:

очередь 1.1 - 05:30 - 12:30, 16:00 - 19:30;

- 05:30 - 12:30, 16:00 - 19:30; очередь 1.2 - 00:00 - 02:00, 05:30 - 09:00, 12:30 - 19:30, 23:00 - 24:00;

- 00:00 - 02:00, 05:30 - 09:00, 12:30 - 19:30, 23:00 - 24:00; очередь 2.1 - 00:00 - 02:00, 07:30 - 12:30, 16:00 - 19:30, 23:00 - 24:00

- 00:00 - 02:00, 07:30 - 12:30, 16:00 - 19:30, 23:00 - 24:00 очередь 2.2 - 00:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00;

- 00:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00; очередь 3.1 - 02:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00;

- 02:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00; очередь 3.2 - 02:00 - 09:00, 12:30 - 19:30;

- 02:00 - 09:00, 12:30 - 19:30; очередь 4.1 - 05:30 - 12:30, 16:00 - 19:30, 23:00 - 24:00;

- 05:30 - 12:30, 16:00 - 19:30, 23:00 - 24:00; очередь 4.2 - 05:30 - 12:30, 16:00 - 19:30;

- 05:30 - 12:30, 16:00 - 19:30; очередь 5.1 - 00:00 - 02:00, 05:30 - 09:00, 12:30 - 18:30;

- 00:00 - 02:00, 05:30 - 09:00, 12:30 - 18:30; очередь 5.2 - 00:00 - 02:00, 05:30 - 09:00, 12:30 - 19:30, 23:00 - 24:00;

- 00:00 - 02:00, 05:30 - 09:00, 12:30 - 19:30, 23:00 - 24:00; очередь 6.1 - 02:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00;

- 02:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00; очередь 6.2 - 02:00 - 05:30, 09:00 - 16:00, 19:30 - 23:00.

Графики отключений на 21 ноября в Запорожской области (скриншот: facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo)

Графики отключений во Львовской области

Согласно данным ЧАО "Львовоблэнерго", одним из основных источников информации об отключении является официальный сайт (раздел "Почему нет света").

Кроме того, информацию об отключении получают на свою электронную почту клиенты, которые зарегистрировались в персональном кабинете.

Сообщение с информацией о перерывах в электроснабжении по своим лицевым счетам в автоматическом режиме получают также пользователи чат-ботов "Львовоблэнерго";

в Telegram;

в Viber.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября во Львовской области (инфографика: poweron.loe.lviv.ua)

Графики отключений в Ивано-Франковской области

Согласно данным АО "Прикарпатьеоблэнерго", узнать свой график отключений в Ивано-Франковской области можно:

на официальном сайте;

на странице "Графики отключений";

в чат-боте в Viber.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Ивано-Франковской области (инфографика: oe.if.ua)

Графики отключений в Кировоградской области

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)

Графики отключений в Черкасской области

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Черкасской области (скриншот: facebook.com/patcherkasyoblenergo)

Графики отключений в Николаевской области

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Николаевской области (скриншот: facebook.com/energy.mk.ua)

Графики отключений в Одесской области

Согласно данным ДТЭК Одесские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Одесской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Полтавской области

Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 21 ноября 2025 года в области:

с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 2,5 очередей;

с 06:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 3,5 очередей;

с 08:00 по 10:30 введен ГПВ в объеме 4 очередей;

с 10:30 по 12:30 введен ГПВ в объеме 3,5 очередей;

с 12:30 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений на 21 ноября в Полтавской области (инфографика: poe.pl.ua)

Графики отключений в Ровенской области

Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:

на официальном сайте:

в Facebook.

Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Ровенской области (скриншот: facebook.com/roe.vsei.ua)

Графики отключений в Сумской области

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПО" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)

Графики отключений в Тернопольской области

Согласно данным АО "Тернопольоблэнерго", с графиками отключения света в области можно ознакомиться:

на официальном сайте (в разделе "Перерывы в электроснабжении");

в Facebook.

Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Тернопольской области (инфографика: toe.com.ua)

Графики отключений в Харьковской области

Согласно данным АО "Харьковоблэнерго", с перечнем адресов по очередям отключений, можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, найти актуальную информацию насчет отключений можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Сегодня - будут применяться одновременно от 2,5 до 4 очередей отключений.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Харьковской области (фрагмент публикации облэнерго: t.me/kharkivenergy)

Графики отключений в Хмельницкой области

Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Хмельницкой области (инфографика: hoe.com.ua)

Графики отключений в Черновицкой области

Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиков почасовых отключений можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 21 ноября.

Графики отключений на 21 ноября в Черновицкой области (инфографика: oblenergo.cv.ua)

Графики отключений в Черниговской области

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию насчет очередей отключений ГПО и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики отключений на 21 ноября в Черниговской области (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)