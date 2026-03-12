Керувати посилками тепер зручніше: "Нова пошта" заявила про важливу зміну в додатку

У додатку "Нової пошти" з'явилася нова функція - мультиномер. Вона дозволяє стежити за різними замовленнями практично одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НП у Telegram.
Українцям розповіли, що в мобільному застосунку "Нової пошти" з'явилась нова функція - мультиномер, яка дозволяє:
"Зручно, якщо користуєтеся різними номерами - особистим, робочим чи іноземним. Усе в одному місці - без виходу з акаунту або додаткових пристроїв", - пояснили у прес-службі компанії.
Відтепер користувачі можуть авторизуватися в застосунку НП одразу за кількома номерами телефонів (виходити з одного акаунту, щоб зайти в інший, більше не потрібно).
Нова функція дозволяє:
"До того ж біля кожного номера є індикатор активних відправлень - червона вантажівка, яка підкаже, що на вас уже чекає посилка", - додали у компанії.
Щоб скористатися новою функцією, необхідно оновити застосунок НП до версії 4.3.3:
