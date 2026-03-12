Керувати посилками тепер зручніше: "Нова пошта" заявила про важливу зміну в додатку

Що таке мультиномер

Українцям розповіли, що в мобільному застосунку "Нової пошти" з'явилась нова функція - мультиномер, яка дозволяє:

додати в одному акаунті до трьох номерів телефону ;

; легко перемикатися між ними.

"Зручно, якщо користуєтеся різними номерами - особистим, робочим чи іноземним. Усе в одному місці - без виходу з акаунту або додаткових пристроїв", - пояснили у прес-службі компанії.

У додатку НП з'явилась функція мультиномер (інфографіка: t.me/novapostcorp)

Як працює мультиномер

Відтепер користувачі можуть авторизуватися в застосунку НП одразу за кількома номерами телефонів (виходити з одного акаунту, щоб зайти в інший, більше не потрібно).

Нова функція дозволяє:

перемикатися між номерами в один дотик;

відстежувати відправлення окремо за кожним номером (керувати посилками за кількома номерами одночасно);

отримувати повідомлення (сповіщення) про статус посилки (або його зміну) в межах кожного номера телефону.

"До того ж біля кожного номера є індикатор активних відправлень - червона вантажівка, яка підкаже, що на вас уже чекає посилка", - додали у компанії.

Щоб скористатися новою функцією, необхідно оновити застосунок НП до версії 4.3.3: