Управлять посылками теперь удобнее: "Новая почта" заявила о важном изменении в приложении

Что такое мультиномер

Украинцам рассказали, что в мобильном приложении "Новой почты" появилась новая функция - мультиномер, которая позволяет:

добавить в одном аккаунте до трех номеров телефона ;

; легко переключаться между ними.

"Удобно, если пользуетесь разными номерами - личным, рабочим или иностранным. Все в одном месте - без выхода из аккаунта или дополнительных устройств", - объяснили в пресс-службе компании.

В приложении НП появилась функция мультиномер (инфографика: t.me/novapostcorp)

Как работает мультиномер

Теперь пользователи могут авторизоваться в приложении НП сразу по нескольким номерам телефонов (выходить из одного аккаунта, чтобы зайти в другой, больше не нужно).

Новая функция позволяет:

переключаться между номерами в одно касание;

отслеживать отправления отдельно по каждому номеру (управлять посылками по нескольким номерам одновременно);

получать уведомления (оповещения) о статусе посылки (или его изменении) в пределах каждого номера телефона.

"К тому же возле каждого номера есть индикатор активных отправлений - красный грузовик, который подскажет, что вас уже ждет посылка", - добавили в компании.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение НП до версии 4.3.3: