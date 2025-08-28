ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Келлог відреагував на масований удар РФ по Києву: заважає зусиллям Трампа

Четвер 28 серпня 2025 18:08
UA EN RU
Келлог відреагував на масований удар РФ по Києву: заважає зусиллям Трампа Фото: спецпредставник президента США Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Масовані атаки Росії по Україні загрожують миру, якого прагне президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє РБК-Україна, про це спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог написав у соцмережі Х.

Келлог зазначив, що Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку від початку повномасштабної війни, використавши 600 безпілотників та 31 ракету.

"Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва - підриви цивільних поїздів, офісів місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів. Ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент США", - наголосив він.

Масований удар по Києву

Нагадаємо, цієї ночі, 28 серпня, російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні - було випущено понад 600 дронів і ракет різного типу.

Під удар потрапив, зокрема, парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Окрім того, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема й "Кинджалами".

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.

Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування. Наразі відомо про 19 постраждалих.

Окрім того, під ударом країни-терориста опинилися дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що росіяни навмисне пошкодили будівлю представництва Євросоюзу, який підтримує Україну у війні. Проте європейську спільноту цим не залякати.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Росія завдала удару по дипломатах - у прямому порушенні Віденської конвенції.

Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Кіт Келлог Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили