Келлог відреагував на масований удар РФ по Києву: заважає зусиллям Трампа
Масовані атаки Росії по Україні загрожують миру, якого прагне президент США Дональд Трамп.
Як повідомляє РБК-Україна, про це спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог написав у соцмережі Х.
Келлог зазначив, що Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку від початку повномасштабної війни, використавши 600 безпілотників та 31 ракету.
"Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва - підриви цивільних поїздів, офісів місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів. Ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент США", - наголосив він.
Масований удар по Києву
Нагадаємо, цієї ночі, 28 серпня, російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні - було випущено понад 600 дронів і ракет різного типу.
Під удар потрапив, зокрема, парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".
Окрім того, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема й "Кинджалами".
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.
Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.
Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування. Наразі відомо про 19 постраждалих.
Окрім того, під ударом країни-терориста опинилися дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.
Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що росіяни навмисне пошкодили будівлю представництва Євросоюзу, який підтримує Україну у війні. Проте європейську спільноту цим не залякати.
Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Росія завдала удару по дипломатах - у прямому порушенні Віденської конвенції.
Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.