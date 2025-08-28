Келлог відреагував на масований удар РФ по Києву: заважає зусиллям Трампа

Масовані атаки Росії по Україні загрожують миру, якого прагне президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє РБК-Україна , про це спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог написав у соцмережі Х .

"Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва - підриви цивільних поїздів, офісів місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів. Ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент США", - наголосив він.

Келлог зазначив, що Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку від початку повномасштабної війни, використавши 600 безпілотників та 31 ракету.

Масований удар по Києву

Нагадаємо, цієї ночі, 28 серпня, російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні - було випущено понад 600 дронів і ракет різного типу.

Під удар потрапив, зокрема, парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Окрім того, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема й "Кинджалами".

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.

Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування. Наразі відомо про 19 постраждалих.

Окрім того, під ударом країни-терориста опинилися дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що росіяни навмисне пошкодили будівлю представництва Євросоюзу, який підтримує Україну у війні. Проте європейську спільноту цим не залякати.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Росія завдала удару по дипломатах - у прямому порушенні Віденської конвенції.

Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.