Келлог отреагировал на массированный удар РФ по Киеву: мешает усилиям Трампа

Четверг 28 августа 2025 18:08
Келлог отреагировал на массированный удар РФ по Киеву: мешает усилиям Трампа Фото: спецпредставитель президента США Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Массированные атаки России по Украине угрожают миру, к которому стремится президент США Дональд Трамп.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог написал в соцсети Х.

Келлог отметил, что Россия осуществила вторую по величине воздушную атаку с начала полномасштабной войны, использовав 600 беспилотников и 31 ракету.

"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева - подрывы гражданских поездов, офисов миссий ЕС и Великобритании, а также мирных жителей. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США", - подчеркнул он.

Массированный удар по Киеву

Напомним, этой ночью, 28 августа, российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по Украине - было выпущено более 600 дронов и ракет различного типа.

Под удар попал, в частности, парк скоростных поездов "Интерсити+".

Кроме того, российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе и "Кинжалами".

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.

В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.

В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что повлекло масштабные разрушения. Сейчас известно о 19 пострадавших.

Кроме того, под ударом страны-террориста оказались дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что россияне умышленно повредили здание представительства Евросоюза, который поддерживает Украину в войне. Однако европейское сообщество этим не запугать.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россия нанесла удар по дипломатам - в прямом нарушении Венской конвенции.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.

