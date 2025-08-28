В Євросоюзі відреагували на російський удар по представництву ЄС у Києві

Під час нічної атаки на Київ росіяни навмисне пошкодили будівлю представництва Євросоюзу, який підтримує Україну у війні. Проте європейську спільноту цим не залякати.

Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережу Х .

Він наголосив, що ЄС не вдасться залякати такими ударами, а російська агресія лише зміцнює рішучість Євросоюзу підтримувати Україну та її народ.

"Мої думки з українськими жертвами та співробітниками, будівля яких постраждала внаслідок цього прицільного удару. ЄС не залякати. Російська агресія лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ", - заявив Кошта.

Голова Євроради зазначив, що шокований черговою ніччю смертельних російських ракетних ударів по Україні.

Атака на Київ 28 серпня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Під ударом країни-терориста опинилися не лише цивільні об’єкти, а й дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.

Також сьогодні росіяни влучили у торгівельний центр, який знаходиться у центрі столиці, постраждали житлові будинки недалеко від ТЦ.

Крім того, окупанти завдали прицільного удару по поїзду "Інтерсіті", який сьогодні мав вийти на маршрут Київ - Харків. У мережі показали уражений потяг.

Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.